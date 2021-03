Zapping de l’actualité du 22 mars | Pyrénées-Orientales

♦ En Occitanie, la surmortalité s’atténue progressivement en février

Entre le 1er et le 28 février 2021, toutes causes confondues, 5 353 décès sont enregistrés en Occitanie ; soit seulement 34 décès supplémentaires par rapport à la moyenne des mois de février 2018-2019. Avec une augmentation inférieure à 1 %, l’Occitanie fait partie des régions où la surmortalité est la plus faible, loin derrière Provence-Alpes-Côte d’Azur (+ 16 %) ; seule région de métropole à connaître un excédent de décès supérieur à 10 % en février.

Ensemble des décès du 1er au 28 février, transmis par voie dématérialisée ou par voie papier par les mairies à l’Insee. Ces données sont provisoires © Source : Insee, état civil

♦ Loi Climat & Résilience : le front de la lutte contre l’artificialisation des sols

Tous les 6 ans, l’équivalent des terres agricoles d’un département français artificialisé. Terre de Liens, les Amis de la Terre, la Confédération Paysanne et Notre Affaire à Tous appellent aujourd’hui les députés qui travaillent sur le texte de loi Climat & Résilience à introduire des mesures fiscales dissuasives et à modifier le moratoire sur l’urbanisme commercial.

Ces associations présentent dans les Pyrénées-Orientales “dénoncent une coquille vide sur le front de la lutte contre l’artificialisation des sols, responsable de la disparition des terres agricoles et de l’effondrement de la biodiversité. Dérogations laissées ouvertes pour les surfaces commerciales inférieures à 10 000 m2, laisser-aller sur le développement des plateformes logistiques, notamment de e-commerce, absence de fiscalité contraignante : aucun des sujets clés permettant un recul net de l’artificialisation des terres agricoles n’est inscrit dans le projet de Loi.“

♦ Quelques phrases à dire à une femme victime de violences

Parfois, quand une amie ou une collègue victime de violences se confie à nous, nous sommes un peu désemparé·e. Comment l’aider sans la brusquer ? Comment l’orienter en respectant ses choix et son autonomie ? Dans une très courte vidéo, #NousToutes rappelle les quelques phrases à dire à une femme victime de violences.

♦ Perpibox – Nouvelle mission pour la Sant Jordi

Perpibox est un contrat d’engagement bénévole entre un jeune perpignanais et la ville de Perpignan. Le service Jeunesse propose tout au long de l’année des missions pour les 12 / 20 ans, en partenariat avec les services municipaux ou les associations locales. Une Perpibox sera remise aux jeunes volontaires ; comprenant notamment 1 place Archipel Perpignan, 1 place cinéma, 1 place petit train, 1 place piscine

Deux types de contrat : 4 heures pour les 12-14 ans ou 8 heures pour les 15-20 ans (2 contrats maximum par année scolaire, par jeune, n’ouvrant droit qu’à une seule perpibox). Une nouvelle mission Infos et inscriptions : 04.68.62.38.76.

♦ Le web stimule-t-il les emplois ?

Selon un sondage pour la société française Simplébo, pour 91 % des indépendants et petites entreprises, leur présence en ligne est un atout majeur pour l’activité ainsi que pour l’emploi. Plus précisément, 48 % considèrent qu’un site web a une incidence sur l’activité commerciale et permet de pérenniser des emplois. Pour 43 % d’entre eux, cette présence en ligne permet non seulement de pérenniser des emplois, mais aussi de créer de nouveaux emplois.

Nous vous propons de (re)lire nos articles : Se digitaliser ou mourir ? L’impérieuse mutation numérique des entreprises des Pyrénées-Orientales et Témoignages | Libraire, disquaire, restaurateur … des rues de Perpignan aux pavés du numérique

67 % sont convaincus qu’il est nécessaire d’avoir un site internet pour attirer les candidats.

42 % des indépendants et des TPE ont pu créer des emplois en 2020 ou début 2021.

63 % des professionnels pensent que la présence en ligne est une solution efficace contre la crise.

44 % espèrent embaucher cette année grâce à leur présence en ligne

♦ Perpignan – Marche Pour une Vraie Loi Climat

“Le 28 mars 2021, à la veille de l’entrée du texte de loi Climat à l’Assemblée Nationale, Citoyens pour le Climat 66 et Alternatiba 66 réunissent leurs forces et vous appellent à marcher pour le climat !

Montrons notre soutien aux 150 citoyens de la convention citoyenne pour le climat à Perpignan et exigeons une loi climat ambitieuse ! Partout en France, des appels sont lancés ! Cette date s’annonce mémorable ! Le projet de Loi Climat déposé par le gouvernement est loin d’être à la hauteur de l’urgence écologique et sociale. Pourtant, c’est le dernier texte législatif du quinquennat consacré à l’environnement.”

Lieu de rendez-vous : Perpignan – Marche Pour une Vraie Loi Climat – Place de la République dimanche 28 mars à 11h.

Marche pour le Climat Novembre 2018 Perpignan

♦ Grizzlys Catalans – Détection Sport Étude pour la rentrée 2021

Pour la rentrée de septembre 2021, les Grizzlys Catalans ouvrent une section sport-étude avec la signature d’une convention avec le lycée Rosa Luxemburg de Canet-en-Roussillon et le lycée Pablo Picasso de Perpignan pour un programme élèves-athlètes. Mais également un programme étudiants-athlètes avec le statut SHN et SBN au sein de l’Université de Perpignan Via Dominitia.

Pour préparer du mieux possible et anticiper la poursuite d’études, cette journée sera à destination de tous les élèves de 3e et lycéens pour le programme élèves-athlètes de tout le département ; et ouverte aux étudiants ou futurs-étudiants de l’UPVD souhaitant intégrer le programme étudiant-sportif à la rentrée 2021. Rendez-vous le samedi 27 mars au Stade Jo Maso à St Laurent de la Salanque à 13h00. Inscription sur le site des Grizzlys Catalans : https://les-grizzlys-catalans.org. Plus de renseignement : Jeremy Poinsignon au 06 19 45 68 65 ou par email j.poinsignon@les-grizzlys-catalans.org.

♦ Bande Dessinée – Le Canonnier de la Tour Eiffel

David Ratte habite à Latour Bas Elne, à proximité de Perpignan. Il sort sa nouvelle BD « Le canonnier de la tour Eiffel », pour laquelle il est dessinateur. Ses deux acolytes au scénario sont Jack Manini et Hervé Richez. Sortie le 31 mars au rayon BD.

“David Ratte a créé la série Le Voyage des Pères qui est saluée par la critique et reçoit le Prix international de la BD chrétienne au festival d’Angoulême 2008, ainsi que le prix du Jubilé en 2011. Suivent la série Majipoor ; puis une suite de la série Voyage des Pères, intitulée L’Exode selon Yona. Entre 2014 et 2019, il ajoute un nouveau cycle au Voyage des pères, illustre Les Aventures extraordinaires du Père Limpinpin, un livre pour enfants, sur un texte de Stéphanie Dunand-Pallaz et crée la série Mamada.”

Le canonnier de la tour Eiffffel est un des nombreux petits métiers exercés à Paris jusqu’au début du XXe siècle. De 1900 à 1907, un coup de canon était tiré tous les jours de l’année à midi pile depuis le deuxième étage de la tour afifin de permettre aux Parisiens de régler les aiguilles de leur montre de gousset.





♦ Prospectives XXII à quatre mains et deux pianos !

Dans le cadre de Prospective XXII, le concert diffusé en ligne sur la chaîne youtube du Conservatoire ce mardi 23 mars à 18 h 30 vous invite à plonger dans l’écoute du jeu tout en fluidité du duo « Perpetuum Mobile » composé de Emilie Carcy et Mathieu Millischer.

“Comprenant une création originale du dernier nommé, le programme de ce concert, intitulé « Mobilis in Mobile », propose un répertoire éclectique qui met en lumière des compositeurs issus de divers horizons et aux inspirations variées, Ligetti, Messiaen, Trotignon…, à l’image de la musique des XXe et XXIe siècles. Un fil conducteur sous-jacent réunit les œuvres au programme : musique savante et musique populaire, au sens large et sous des aspects forts variés, ne connaissent pas de frontières.”