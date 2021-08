Zapping de l’actualité du 26 août | Pyrénées-Orientales

La MLJ des Pyrénées-Orientales, en partenariat avec le club, s’apprête à organiser un tournoi sur Rocket League en ligne. L’Esport Super League by MLJ x Dragons Catalans se déroulera le week-end du 11 et 12 septembre prochain.

Ce tournoi intervient dans le cadre du repérage des jeunes dit “Invisibles” et du consortium du projet “New Life” mis en place par la Mission Locale Jeunes (MLJ) des Pyrénées-Orientales visant à accompagner les jeunes isolés.

“Si tu as entre 16 et 25 ans, rejoint l’aventure avec tes amis et participe à ce tournoi en ligne par équipe. Le tournoi se déroulera sur deux jours avec les qualifications le samedi et les phases finales le lendemain.”