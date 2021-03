Zapping de l’actualité du 26 mars | Pyrénées-Orientales

♦ Tentative d’intrusion par la force d’activistes de l’Action Française au sein de l’hémicycle de la Région

Alors que les élus régionaux étaient réunis en Assemblée plénière en visioconférence entre Toulouse et Montpellier, des activistes du groupuscule d’extrême droite Action Française ont tenté d’entrer par la force dans l’hémicycle à Toulouse pour interrompre le processus délibératif. Deux membres de l’Action française ont été interpellés. Les autres individus ont pris la fuite abandonnant une banderole portant l’inscription “Islamo-gauchistes traîtres à la France”.

« Je condamne fermement cette action violente de la part de ces militants d’extrême droite. Les séances du Conseil régional sont un temps démocratique important qui engage la collectivité pour soutenir les habitants et les territoires. La violence et les agressions n’y ont pas leur place. […] Face à l’extrême droite, je le répète : je ne lâcherai rien et ne cèderai à aucune pression, d’où qu’elle vienne. », a déclaré Carole Delga.

28/02/2021, Perpignan, France, Carole Delga © Arnaud Le Vu / MiP

♦ 19 nouvelles maisons de santé en Occitanie dont celle de Pia

Répartis sur 7 départements, 19 nouveaux projets de maisons de santé viennent d’être validés en Occitanie. Désormais, 248 structures pluriprofessionnelles sont homologuées en Occitanie ; quand la région en dénombrait moins de 10 en 2010. Selon l’ARS Occitanie, “le développement de ces maisons de santé est un enjeu majeur d’aménagement du territoire et d’égalité dans l’accès à des soins de proximité. À ce titre, l’ARS et les services de l’État, de la Région Occitanie Pyrénées- Méditerranée et des collectivités locales contribuent activement à leur financement.”

248 maisons de santé validées en Occitanie © ARS

♦ Le chiffre du jour : 10.26% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin

♦ Le magazine Challenges mise sur la start-up perpignanaise Pousse Pousse

La start-up fait partie de la sélection “100 start-up où investir en 2021” de Challenges. Nous avions rencontré l’entreprise catalane en 2018 lors de la 20e édition du prix de l’innovation Alfred Sauvy ; une édition que la start-up des Pyrénées-Orientales avait remportée avec une box de jardinage incluant un kit de graines Bio prêtes à planter.

Désireuse de donner à chacun les clés pour choisir une vie zéro déchets, Pousse Pousse maintien le cap en 2021. “Notre box évolue pour devenir une box zéro déchet. Grâce à un contenu original et des produits durables, nous vous faisons découvrir chaque mois des alternatives responsables aux produits jetables.”

Box Pousse Pousse en 2018

♦ Pâques 2021, au tison ou au balcon, mais toujours en distanciation

Après avoir passé Pâques 2020 confinés, Pâques 2021, est à demi-confiné. En clair, 1 Français sur 5 est prié de rester à domicile en petit comité ou de prendre l’air dans un rayon de 10Km. Dans notre région, point de confinement, fut-il allégé ; mais un couvre-feu à 19h. Et donc un week-end Pascal encore bien réduit. Le Ministre de l’Intérieur demandant de « ne pas recevoir sa famille, ses amis».

Par contre, le repas de famille peut lui mettre à l’honneur les produits traditionnels de saison ; le chocolat, l’agneau mais aussi l’asperge en guest star. Qu’il soit sous forme de cloche, ou d’œuf, les habitants de la Région pourront se connecter sur la plateforme TousOccitariens pour commander des produits de saisons et produits à deux pas de chez eux. Pour rappel, cette plateforme de mise en relation entre producteurs d’Occitanie et consommateurs a été lancée lors du premier confinement et a connu un franc succès, autant au niveau des producteurs que des consommateurs. Commander vos chocolats en Occitanie.

♦ L’USAP s’impose en leader à Grenoble en infériorité numérique

L’USAP démarrait ce jeudi soir un bloc de 5 matchs par un déplacement à Grenoble ; un adversaire toujours en course pour les phases finales et sur une belle lancée. Réduits à 14 pendant une mi-temps après l’expulsion de Sadek Deghmache, les Catalans ont géré leur match face aux Grenoblois et s’imposent 20-28. Preuve a été faite hier soir des qualités physiques du club perpignanais. Outre la performance collective, nous ont rassuré l’excellence de Jaminet au pied, la sérénité des internationaux De La Fuente et Volavola, et le retour de Tom Ecochard. Sans oublier, Sacha Lotrian, auteur d’un très bon match au stade des Alpes. Résumé du match en vidéo ci dessous.

♦ Les Dragons Catalans reprennent la compétition ce week-end

Steve McNamara a dévoilé son groupe pour la reprise de la Super League face à Hull KR ce samedi 27 Mars ; coup d’envoi à 18h15 au Emerald Headingley Stadium de Leeds. Le staff sera privé de Micky McIlorum et Joel Tomkins, suspendus ainsi que de Samisoni Langi et Arthur Romano, blessés. Match à suivre sur beIN SPORTS. Voir la composition du groupe.

Dragons Catalans vs Hull KR Super League Gilbert Brutus août 2019

♦ Toulouges labellisée “Terre de Jeux 2024”

Fière de ses services sport et communication, la commune des Pyrénées-Orientales a annoncé ce vendredi : “Notre ville vient de recevoir le label Terre de Jeux 2024. Nous nous engageons avec fierté à développer des actions pour promouvoir le sport, les Jeux Olympiques et Paralympiques auprès de nos habitants, dans le respect de la Charte Olympique et de la charte éthique de Paris 2024.”

Concrètement, les villes détentrices du label s’engagent à célébrer les jeux sur son territoire ; par exemple à travers une retransmission publique, ou une rencontre entre un athlète de haut niveau originaire de la région et le public. La commune fait également le choix de changer le quotidien des habitants grâce au sport ; en favorisant la découverte du sport et de ses valeurs à l’occasion de la Journée Olympique, célébrée mondialement le 23 juin, ou en soutenir l’éducation par le sport à l’occasion de la Semaine Olympique et Paralympique dans les établissements scolaires.

Hommage de Perpignan en 2016 à Elodie Clouvel vice-championne olympique pentathlon moderne

♦ Occitanie Films – Projection en ligne “Le Grand Ordinaire”

La projection en ligne du film de Mathieu Kiefer Le Grand Ordinaire se tiendra le jeudi 8 avril à 18h30 en sa présence et celle de l’équipe du film. Cette séance est organisée en partenariat avec l’ENSAV et s’inscrit dans le cycle de rencontres Docs à la loupe organisées avec le soutien de la Cinémathèque du documentaire. Pour s’inscrire à cette séance, c’est ICI. Un lien sur zoom pour assister à cette projection-rencontre vous sera envoyé quelques jours avant la séance.

“1998. Un enfant donne de petits coups avec son bassin sur chaque angle de son bureau. À voix haute, il énumère des multiples de 5. C’est l’espace entre le bureau et le mur qui l’obsède. Il n’est pas comme il devrait être. Et laisser les choses en l’état, accepter un léger décalage, ce serait faire courir un grand risque à son monde. Au monde tout court en fait.”

“2019. Mathieu a 33 ans. Parfois encore, son bassin cherche l’angle du bureau. Mais il a appris à y accorder moins d’importance, à accepter le léger décalage, découvrant ainsi qu’entre le bureau et le mur, effectivement, il y avait bel et bien le monde.”

♦ Perpignan – Appel à candidature jusqu’au mercredi 07 avril 2021

La mairie de Perpignan lance un appel à candidature en vue de proposer près de 25 dates de soirées musicales. L’objectif est de “proposer aux habitants et touristes des animations par un accès libre à de mini-concerts présentant une diversité musicale adaptée aux différents lieux et places. Soutenir et promouvoir les artistes compositeurs et interprètes du département et de la région.”

Cet appel à candidature porte sur deux dispositifs distincts que sont :

– “Les Places Aux Sons” : 3 soirées au mois de juillet proposant simultanément 5 concerts en cœur de ville.

– “Têt en Fête” : dans une ambiance guinguette en bord de fleuve plusieurs soirées musicales animeront cet espace naturel aménagé en conséquence.

– Les informations pour candidater : https://www.mairie-perpignan.fr/fr/animation/unes/place-aux-sons-et-tet-en-fete