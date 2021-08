Zapping de l’actualité du 5 août | Pyrénées-Orientales

Du 6 au 15 septembre, à l’occasion de la Journée Mondiale des Lymphomes , l’association France Lymphome Espoir (depuis peu ELLyE) organise le Lymphom’Tour. Événement sportif inédit destiné à sensibiliser le grand public aux lymphomes et à l’activité physique adaptée, il passera à proximité de Perpignan les 11 et 13 septembre prochain. Deux « Ironmen » en rémission effectueront sur les routes de France 1384km à vélo – en empruntant de grands cols mythiques des Pyrénées tels que le Tourmalet – et 109km en course à pied.

Un lymphome est un cancer du système immunitaire. En France métropolitaine, plus de 23.000 cas sont diagnostiqués chaque année. Pour Antoine, 25 ans et militaire dans l’armée de l’air et de l’espace, “Il y a deux ans, j’ai commencé à représenter France Lymphome Espoir en compétition pendant mes traitements. Le Lymphom’tour est un projet un peu fou qui me fait vibrer et me pousse à m’entraîner autant que possible. L’important pour moi est de montrer qu’après un cancer, on peut faire des choses incroyables et accomplir ses rêves”.