Zapping de l’actualité du 6 avril | Pyrénées-Orientales

♦ Marlène Schiappa renforce les moyens alloués à la lutte contre les dérives sectaires

Selon le ministère de l’Intérieur, “140.000 personnes sont touchées par les dérives sectaires, dont 90.000 enfants, et de nouveaux phénomènes inquiétants ont fait leur apparition à l’aune de la crise sanitaire (pratiques d’exorcisme, déviances dans le domaine de la santé et du bien-être, stages de survivalisme extrême…)”. Un sujet que nous vous évoquions dans notre dossier sur le catalan Thierry Casasnovas. Face à la recrudescence de dérives sectaires, et à la lecture des résultats d’une mission confiée en octobre dernier, la ministre Marlène Schiappa a renforcé les moyens alloués à la protection des personnes vulnérables contre l’emprise de nature sectaire :

Les moyens alloués à l’appel à projets dédié à la lutte contre les dérives sectaires sont multipliés par 10 : la ministre a souhaité déployer 1 million d’euros pour mieux financer les initiatives locales et associatives sur le terrain.

La ministre installe ce jour le conseil d’orientation de la Miviludes ; conseil chargé d’appuyer la Miviludes dans le combat contre les dérives de nature sectaire.

Enfin, la magistrate Hanène Romdhane est nommée à la tête de la Miviludes, auprès du SG-CIPDR. Elle prendra ses fonctions en ce début de mois d’avril. “Sa nomination a notamment pour but de donner une suite judiciaire à l’ensemble des signalements effectués auprès de la Miviludes afin de protéger les citoyennes et citoyens ; 3 000 rien que sur l’année 2020 dont 40% dans le domaine de la santé.”

Alerte avec la Miviludes sur ces discours porteurs de risques. Un seul objectif pour ces 4 intervenants : faire prospérer leurs affaires. Ne vous laissez pas abuser par de fausses promesses qui mettent en péril votre santé. @MinSoliSante https://t.co/YpQXkJq409 — SG-CIPDR (@SG_CIPDR) May 5, 2020

♦ Des files ininterrompues de chômeurs au Perthus, une idée reçue ?

Samedi 3 avril, dernière matinée avant 4 semaines de “confinement extérieur”. Dès 5h30 du matin, les forces de l’ordre font faire demi-tour aux véhicules à Les Cluses ; village situé à 4 kms du Perthus. Des bouchons se sont formés en amont depuis Le Boulou. Le “stéréotype” de la horde de chômeurs des Pyrénées-Orientales alcooliques et tabagiques circule rapidement sur les réseaux sociaux.

Mais quel est l’effet de la perte d’emploi sur la consommation d’alcool et de tabac ? C’est la question à laquelle tente de répondre un article paru ce jour dans le nouveau numéro de la revue Economie et Statistique de l’INSEE. La réponse apportée est étonnante : “dans le cas français, l’expérience du chômage n’engendre pas de hausse significative des comportements à risque.”

Selon Jérôme Ronchetti et Anthony Terriau, “une partie de la littérature, basée sur de simples corrélations, met en évidence une association forte entre chômage et santé. On ne peut toutefois pas en déduire que le chômage a un effet causal négatif sur la santé. Tout d’abord, il y a un biais de sélection : les individus les plus jeunes ont, par exemple, une probabilité plus forte d’entrer au chômage. Certains auteurs ont également mis en évidence l’existence d’une causalité inverse : les travailleurs en mauvaise santé ont une probabilité plus importante de perdre leur emploi. Par ailleurs, les chômeurs ayant un état de santé dégradé ont plus de difficultés à trouver ou à se maintenir en emploi. Ces éléments peuvent expliquer pourquoi on observe une plus forte proportion d’individus en mauvaise santé au sein de la population des chômeurs ; même en l’absence d’effet causal du chômage sur la santé.

♦ Archives – Plus grandes et toujours plus numérisées

Dotées d’un budget “travaux” de 13 millions d’euros voté par le conseil départemental, les archives des Pyrénées-Orientales vont augmenter leur capacité de stockage de 14 kilomètres linéaires (20 aujourd’hui) d’ici 2024. Conçu pour 12 agents, le bâtiment de 40 ans en dénombrait aujourd’hui le double. Parmi le cahier des charges, la redistribution et la mutualisation de certains espaces avec le service “archéologie”.

Les archives départementales des Pyrénées-Orientales proposent également la consultation en ligne d’archives numérisées ; telles que des registres (paroissiaux, d’état civil, matricules militaires, hypothécaires), les plans cadastraux napoléoniens, ou l’iconographie de la Retirada et des camps d’internement.

Concernant la Retirada, une base de données, reprenant le fichier des camps d’internement d’Argelès-sur-Mer et de Rivesaltes, est également à votre disposition. Selon la Revue Française de Généalogie, “Les archives des camps de Bram, Couiza-Montazels et Montolieu, dans l’Aude, ont été numérisées et seront prochainement consultables sur le site des Archives départementales de l’Aude. Ce sont des listes nominatives et des fiches individuelles des réfugiés internés, ainsi que des fonds privés.”

Réfugiés et exilés de la guerre d’Espagne à la frontière de Puigcerda et des Pyrénées-Orientales en 1936. Tylwyth Eldar

♦ Chiffre du jour : 72 % des propriétaires en télétravail trouvent leur animal plus heureux…

Mais 59 % des animaux ont pris de mauvaises habitudes… WAMIZ, site dédié aux animaux de compagnie, s’est penché sur les bouleversements que le télétravail a pu engendrer entre les Français et leurs animaux de compagnie. Car en télétravail, un animal peut causer parfois quelques troubles. Ainsi, 39 % des Français disent être tout le temps dérangés par leur animal.

♦ Participation exceptionnelle pour le défi solidaire RUN my UPVD

Pour sa 4e édition, l’événement solidaire RUN my UPVD, organisé par la Fondation UPVD, s’est adapté à la situation actuelle et s’est transformé en défi solidaire « à distance » du 18 au 28 mars 2021. Une édition 2021 inédite qui a battu tous les records : 769 participants dans toute la France et plus de 11 000 € collectés ; et ce pour accompagner les parcours universitaires des étudiants en situation de handicap inscrits à l’UPVD et favoriser leur réussite dans les études supérieures.

“11.076 km ont été parcourus (contre 960 km l’an dernier) par tous les temps, en marchant, en courant, en vélo, en trottinette, en rosalie, en roller, en ski, à la nage… et dans toute la France : Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault mais aussi Lyon, Paris, le Mont-Saint-Michel…”

Run My UPVD Course Handi-Valide Perpignan avril 2019

♦ Confinement – Le réseau d’autocars liO adapte ses horaires

Pour permettre aux usagers d’effectuer des déplacements nécessaires, un service minimum est assuré en autocars liO à partir de ce mardi 6 avril. Des circulations seront assurées avec en moyenne entre 2 et 3 allers-retours par jour. Les usagers pourront retrouver les horaires de leurs autocars liO en consultant les fiches horaires et leurs horaires applicables en période « Petites vacances ».

Toutes les informations pratiques pour se déplacer avec liO pendant cette nouvelle période de confinement sont disponibles sur l’application mobile liO Occitanie rubrique « Infos trafic » et sur le site www.mestrajets.lio.laregion.fr.

20/05/2020 Perpignan, France, Illustration Car Bus Covid-19 mesures de distanciation sociale

♦ La Tragédie de Carmen en direct du Théâtre de l’Étang

Dimanche 11 avril à 15 h, depuis le théâtre de l’étang de Saint-Estève, le Conservatoire Montserrat Caballé diffusera La Tragédie de Carmen ; une version dynamique du célèbre opéra de Bizet. Le conservatoire vous donne rendez-vous en direct sur la chaîne youtube du Conservatoire.

“Créée pour la première fois aux Bouffes du Nord à Paris en 1981, « La Tragédie de Carmen » est un spectacle musical au rythme échevelé, imaginé par Jean-Claude Carrière, Marius Constant et Peter Brook. La partition musicale et l’action sont ici resserrées, en supprimant toute couleur locale et en ne gardant que les épisodes les plus violents. Tous les personnages sont ainsi plongés dans une foudroyante chevauchée du côté de la mort. Une adaptation qui renouvelle le mythe de Carmen et qui atteste du dynamisme bien vivant de l’art lyrique.”

♦ Livres – La sélection de Jean de la librairie Torcatis

Jean Grazzini de la librairie Torcatis a réalisé une sélection d’ouvrages bien utile en ce 3e confinement “en extérieur”. Miracle à la Combe aux Aspics d’Ante Tomić ; une histoire drôle et déjantée d’une famille vraiment pas comme les autres dixit le libraire. “Je l’annonce d’entrée, ce roman est un remède à la morosité ambiante. Il est rare de lire une histoire aussi drôle, où les dialogues savoureux vous font rire, où les situations cocasses s’enchaînent et vous entraînent voyager le sourire aux lèvres.”