Zapping de l’actualité du 4 février | Pyrénées-Orientales

À majorité de droite, le Sénat français a adopté la nuit dernière le projet de loi de bioéthique ; mais sans sa mesure phare, l’extension de la PMA. Cette ouverture de la procréation médicalement assistée concernait les femmes célibataires ou en couple homosexuel.

Pour Bruno Retailleau – à qui sont prêtées des ambitions pour 2022 – “le texte du Sénat préserve l’essentiel : la sécurité du droit de la filiation pour les enfants et l’éthique médicale“. Quant aux possibilités de trouver un terrain d’entente lors de la prochaine commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs, le sénateur socialiste Bernard Jomier de déclarer : “Nous n’y arriverons pas. Sur la PMA, les positionnements sont irréconciliables. C’est le péché originel de ce texte : avoir mêlé une réforme sociétale, politique, à des questions de bioéthique.“

Localement, l’association LGBT66 s’est indignée : “Nous avions raison de manifester samedi car ielles ont osé. Nos sénateurs Jean Sol et François Calvet sont complices de cette reculade. Nous saurons nous en souvenir !”

♦ Record de créations d’entreprises en 2020 grâce aux micro-entrepreneurs

En 2020, le nombre total de créations d’entreprises en France atteint un nouveau record avec 848.200 créations ; soit 4 % de plus qu’en 2019, et ce malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Cette hausse est de nouveau portée par les immatriculations d’entreprises individuelles sous le régime du micro-entrepreneur (+ 9 %) ; tandis que les créations d’entreprises individuelles classiques diminuent (− 13 %).

Les secteurs contribuant le plus à la hausse sont les activités de transports et d’entreposage (+ 22 %), le commerce (+ 9 %) et les activités immobilières (+ 10 %). À l’opposé, le nombre de créations diminue dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (− 3 %), l’enseignement (− 8 %) et les autres services aux ménages (− 1 %).

Les créateurs d’entreprises individuelles en 2020 ont en moyenne 36 ans. Parmi eux, quatre sur dix sont des femmes. Hors micro-entrepreneurs, seules 7 % des entreprises ont des salariés au moment de leur création ; elles emploient alors 3 salariés en moyenne. INSEE

♦ Du rififi parmi les organisations syndicales des Pyrénées-Orientales

À l’approche des élections syndicales TPE du 22 mars au 4 avril 2021, la tension entre les syndicats des Pyrénées-Orientales se fait sentir. Comme nous l’avait évoqué Jérôme Capdevielle (secrétaire départemental de FO) lors d’une récente interview, “10 organisations professionnelles syndicales de salariés et d’employeurs ont cosigné ce 3 février un courrier de saisine du Préfet des Pyrénées-Orientales pour lancer le plus rapidement possible des assises de l’emploi et de la relance pour notre département”.

En désaccord, l’union départementale CGT66 s’est fendue d’un communiqué de presse indiquant : “La CGT rejoint l’urgence de travailler les questions d’emploi sur le département autour « des assises pour l’emploi » mais a décidé de se retirer de la démarche lorsqu’il a été abordé la convergence avec le patronat”. Une campagne électorale sous forme de guerre de l’image dont les boîtes mail des rédactions font les frais.

♦ L’intelligence artificielle pour prévenir les dégâts météorologiques autour de la Méditerranée

HD Rain, une start-up parisienne, annonce le déploiement de plus de 1 000 capteurs autour de l’Arc Méditerranéen d’ici septembre 2021 ; “un dispositif innovant qui va permettre d’affiner les prévisions météorologiques dans les zones sensibles du sud de la France.” Cette lecture en temps réel des conditions atmosphériques à l’aide de l’intelligence artificielle vise à fournir une prévision extrêmement précise des changements climatiques ; avec l’objectif de réduire de 30% les dégâts causés dans les zones les plus sinistrées.

“La donnée collectée sera destinée aux acteurs économiques – assurances, agriculteurs, entreprises de BTP ou de logistique, ainsi qu’aux collectivités locales. […] Le réseau est ainsi capable d’anticiper les pluies jusqu’à 2 heures en avance avec une précision de 500 m toutes les minutes, à comparer avec les méthodes de radar classiques qui ont une précision limitée entre 1 et 5 km, toutes les 10 à 15 mn.”

Fondée en 2018, HD Rain s’appuie sur un système de capteurs robustes à bas coûts et reliés à une parabole TV. Ces derniers mesurent l’atténuation produite par la pluie sur les signaux émis entre la parabole et le satellite géostationnaire.

♦ Une déclaration sociale et fiscale de revenus unifiée à compter de 2021 pour les travailleurs indépendants

À compter de cette année, pour la déclaration des revenus de l’année 2020, les indépendants bénéficieront d’une simplification de leurs démarches déclaratives. Désormais, une seule déclaration devra être réalisée sur impots.gouv.fr pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales personnelles et de leur impôt sur le revenu.

Afin de simplifier les formalités déclaratives des travailleurs indépendants, la Déclaration Sociale des Indépendants, qui était réalisée sur le site net-entreprises.fr, est supprimée. Les revenus servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales personnelles seront à renseigner directement sur la déclaration fiscale des revenus (déclaration 2042). Cette déclaration unique permettra le calcul des cotisations et contributions sociales personnelles ; en plus de celui de l’impôt sur le revenu.

Concrètement, les travailleurs indépendants réaliseront leur déclaration fiscale habituelle sur le site impots.gouv.fr ; ils accéderont à leur déclaration de revenus qui sera complétée d’un volet « social » spécifique. Cette déclaration est obligatoire, par voie dématérialisée, que le travailleur indépendant soit imposable ou non. Plus d’informations en cliquant sur ce lien.

♦ Le bureau et les adhérents de la marque “Produit en Pays Catalan” piqués au vif

“Vendredi 29 janvier, les membres du bureau et les adhérents de la marque PRODUIT EN PAYS CATALAN ont été très surpris par les propos de Mme Delga, présidente de la région Occitanie“. Lors d’une récente conférence de presse Carole Delga évoquait l’inertie autour de la marque de territoire Pays Catalan. “J’ai toujours dit que Pays Catalan était une marque territoriale à développer ; comme ont su le faire les Basques avec Pays Basque. Et objectivement, le territoire catalan est aussi beau que le territoire basque.”

Se sentant concernée, l’association économique Produit en Pays Catalan, par la voix de son président Philippe Simon, a tenu à nous faire préciser le travail effectué depuis 18 mois : “Dépôt de la marque, création de l’association qui porte la marque, création de l’audit que nous faisons passer sur site à tous les prétendants, création de la commission de validation qui ajourne ou accepte les futurs adhérents, création du contrat entre la marque et l’adhérent, création du site internet, une vidéo promotionnelle etc.”

“La marque est en fonctionnement depuis plus de 6 mois : 30 audits réalisés, 2 commissions de validations faites et nous comptons déjà nos 22 premiers adhérents. Nous avons 57 demandes en plus en cours d’adhésions, et nous prévoyons d’être plus de 150 adhérents à la fin de l’année 2021.”

♦ Pomme, Hoshi, Kimberose, Camélia Jordana, Prudence à l’affiche de la 20e édition du festival Voix De Femmes.

“Le festival reste fidèle à sa raison d’être, dans sa démarche de découverte, de singularité, de nouveauté. C’est ce qui a forgé l’identité de ce festival si original dans le paysage musical. Cette édition ne démentira pas les précédentes, têtes d’affiche côtoient de jeunes artistes, mais qui à coup sûr, comme toujours, resteront dans les esprits de ceux et celles qui auront retrouvé la délicieuse invite d’une soirée à Maury. […] Ce sera les 11 juin et 12 juin, et on a hâte de vous retrouver”.

♦ Jardins familiaux du Bas-Vernet – Appel à candidatures pour l’attribution de parcelles

Dans le cadre de la remise en état des jardins familiaux de Bas-Vernet, la Ville de Perpignan prolonge son appel à candidature auprès des riverains (voir périmètre concerné ci-dessous), afin que les habitants du secteur puissent présenter leur candidature et se voir attribuer une parcelle aux jardins familiaux du Bas-Vernet.

La date limite de dépôt des dossiers est prolongée jusqu’au 15 mars 2021. L’attribution des parcelles se fera par tirage au sort. Pour tous renseignements concernant les jardins familiaux du Bas-Vernet, vous pouvez contacter le 04 68 66 32 16 ou 04 68 66 34 10. Les candidats intéressés peuvent transmettre leur demande :

Par e-mail : cadredevie@mairie-perpignan.com ; le dossier vous sera renvoyé par voie électronique.

Par courrier : Mairie de Perpignan, direction du Cadre de vie, 437-439 avenue de Broglie 66 931 Perpignan Cedex – BP 20 931.

Dans les locaux suivants : Mairie de quartier Nord – site Haut-Vernet (04 68 66 30 09 – mairiequartiernord@mairie-perpignan.com) ; Maison du Bas-Vernet (04 30 19 28 20 – maisonbasvernet@mairie-perpignan.com).

♦ Tourisme – Un workshop pour créer une application grâce à l’Intelligence Artificielle

UPVD in Cube et MIRO In Cube, en partenariat avec Amadeus for Developers, organisent le mercredi 10 février 2021, de 10h00 à 11h00, un workshop en ligne sur le thème « How to build a killer travel app with Amadeus for Developers ». Ouvert à tous, cet atelier vise à dynamiser l’innovation touristique sur le territoire ; tout en favorisant le partage de connaissances au sein de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée.

“Lors de ce workshop, Amadeus for Developers proposera aux participants de découvrir un large catalogue d’APIs* (vols, hôtels, destinations, etc…) et leurs fonctionnalités allant de la simple réservation à l’optimisation des voyages, grâce à l’appui de l’intelligence artificielle. Ils bénéficieront de conseils pratiques et de démonstrations pour prendre en main les outils qui leur permettront de créer leur application et de passer ainsi de l’idée à un véritable projet innovant.”

