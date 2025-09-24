Théâtre, musique, conférences… Pour ses 10 ans, le Mémorial du camp de Rivesaltes annonce une saison d’exception

Relier les disciplines, les générations, les mémoires. C’est le credo d’une nouvelle saison culturelle au sein d’un Mémorial qui a su se réinventer et éviter l’écueil du musée inerte, poussiéreux. Pas moins de 55 évènements sont proposés pour 2025 – 2026 au sein d’un site qui est désormais un lieu de rendez-vous incontournable.

La programmation n’a pas été simple, dans la mesure il faut composer avec une fermeture de la salle d’exposition jusqu’au premier trimestre 2026, en raison de travaux et d’une refonte du parcours muséographique. Durant cette période, le Mémorial reste accessible gratuitement avec un parcours extérieur et une exposition temporaire toujours ouverts.

Les visites en réalité virtuelle seront maintenues même pendant la période de travaux

Malgré ce contretemps, les évènements vont se multiplier. « Nous avons voulu une saison riche, intense et foisonnante » communique la directrice Céline Sala. Elle évoque une quantité de formats, allant du théâtre au cinéma en passant par la musique, les colloques, les spectacles jeune public… Une diversité qui répond aux multiples mémoires convoquées : juives, harkis, nomades, républicaines espagnoles, coloniales…

« Le Mémorial se veut aujourd’hui plus que jamais un espace de vigilance. Un espace pour questionner, comprendre, débattre, apprendre… et ressentir. Car la mémoire ne vaut que si elle reste vivante, accessible, en mouvement » introduit Céline Sala.

Impossible de lister, ou même de prioriser ces journées qui ont démarré ce samedi 20 septembre et s’enchaînent jusqu’au 2 juin 2026. Néanmoins, relevons quelques exemples de ce qui nous attend.

Un hommage pour près de 22 000 harkis reclassés à Rivesaltes dans des conditions indignes

Ce jeudi 25 septembre, la journée d’hommage aux harkis, aux mozghanis* et autres personnels des formations supplétives sera un moment marquant. Près de 22 000 harkis et leurs familles ont en effet été reclassés à Rivesaltes entre 1962 et 1964, dans des conditions indignes. C’était tout simplement le plus grand centre de reclassement de France. L’hommage débutera par le vernissage de l’exposition temporaire d’Aderline, artiste fille de harki, avant de poursuivre par une présentation d’ouvrage et une conférence de Julie Savelli.

Jeudi 2 octobre, nous retiendrons la projection du film Out of Ouganda sur les violences homophobes en Ouganda, suivie d’une table ronde intitulée « identifier et combattre les discriminations. »

Une des actions permettra de rester sur votre canapé. Le samedi 18 octobre, un retour sur les activités du mémorial, « dix ans à faire taire les silences », sera exclusivement diffusé sur la chaîne youtube dédiée. En novembre, c’est hors les murs, au théâtre des Aspres de Thuir, que nous aimerons la conférence « Eclairer les exils d’hier pour comprendre ceux d’aujourd’hui: du camp de Rivesaltes à l’Iran contemporain. » Une lecture historique par strates, impressionnante. Le même théâtre proposera la pièce 4211 km, distance parcourue par un couple d’exilé venus se réfugier en France depuis l’Iran.

Tsiganes, réfugiés espagnols, tirailleurs sénégalais, Juifs, migrants… quand les exils se croisent à travers des spectacles et percutent notre rapport à l’autre

Le parcours des réfugiés espagnols ne sera pas oublié avec une journée d’études spécifique. En décembre, le concours d’éloquence Robert Badinter au service de la mémoire, avec l’Union des Jeunes Avocats, le disputera avec le théâtre « Notes vagabondes et contes d’ailleurs : comment Narvalo trompa le diable » autour de la culture tsigane, ou encore la pièce de la compagnie Kamchàtka « aux vents du monde, les pas des migrants. »

2026 partira sur les chapeaux de roues, là encore avec des pièces de théâtre dont l’exceptionnelle « Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir pris un selfie à Auschwitz ? » qui questionne notre rapport à l’image.

Cafés philo, cafés histoire, scènes musicales, le Mémorial nous emmènera de l’Afrique de l’Ouest à la Retirada en passant par les artistes juifs réfugiés dans le sud de la France ou encore la mémoire gitane.

Toujours et encore, notre rapport à l’autre. Essentiel, à l’heure où se réveillent les peurs de la différence et la montée de l’extrême droite, à l’heure où règnent les discours de haine sur les réseaux sociaux. La saison se conclura en juin par une intégration au festival Nostre Mar de SOS Racisme.

Retrouvez toute la programmation sur le site du Mémorial du camp de Rivesaltes.

*Mozghanis : supplétifs de l’armée française durant la guerre d’Algérie, chargée de la protection des SAS et de la population.

