À Perpignan, SOS Racisme présente la 4e édition du festival Nostre Mar

Ce mercredi 7 mai 2025, l’association SOS Racisme et ses partenaires organisaient une conférence de presse au Nautilus, à l’occasion de la quatrième édition du Nostre Mar. Du 4 au 27 juin, des ateliers, débats, expositions et rencontres culturelles de toutes sortes rythmeront ces 24 jours de festival, dont la thématique principale est la Méditerranée. Made in Perpignan est partenaire de cet événement.

L’édition 2025 se veut de plus grande envergure et s’étend au-delà des frontières des Pyrénées-Orientales avec 38 événements organisés à Perpignan, Rivesaltes, Port-Vendres, Canet-en-Roussillon, Corneilla-del-Vercol et Narbonne.

Les temps forts de cette 4e édition du Nostre Mar

« C’est un festival culturel dont la thématique principale est la Méditerranée, ses cultures, ses habitants, ses enjeux et ses problématiques », entame Clara Diamant-Berger, vice-présidente de SOS Racisme Perpignan. « L’idée du festival est de sortir un peu de la polarisation des débats et de la brutalisation des échanges qu’on peut voir dans les médias ou sur les réseaux sociaux. » Et ainsi faire entendre leurs voix contre le racisme, l’antisémitisme, la haine anti-LGBT et toutes formes de discrimination.

Au programme, un panel d’événements d’une grande diversité, de nombreux partenaires associatifs tels que Welcome 66, LGBTQ+ 66, SOS Méditerranée, et des institutionnels comme la Région et le Conseil départemental. La soirée d’ouverture de cette édition 2025 sera dédiée aux 30 ans du discours historique de Jacques Chirac, qui a reconnu le rôle de la France dans la collaboration et la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

Comme de coutume, l’ouverture du festival aura lieu au Mémorial du Camp de Rivesaltes. Après la projection en avant-première du film L’Irréparable de Caroline Du Saint et Thomas Zribi, un débat sera organisé en présence de Laurent Joly, historien et directeur de recherches au CNRS.

Parmi les temps forts de cette 4e édition, le 17 juin, l’historien François Godicheau, grand spécialiste de l’Espagne, racontera le franquisme. Une exposition photo sur l’exil des Républicains Espagnols vu de la Frontière clôturera la soirée. Le 20 juin, au Mémorial de Rivesaltes, l’association Welcome 66 organise une sortie de résidence : chants, musiques et ateliers théâtraux illustreront les situations de discrimination auxquelles les réfugiés sont confrontés.

« François Héran, professeur au Collège de France, viendra nous parler des politiques migratoires en France et en Europe », annonce Nicolas Lebourg, historien spécialiste de l’extrême droite, et co-organisateur du festival.

Des conférences-débats aux multiples thématiques

Au programme également, des questions plus politiques, comme cette conférence-débat sur le thème de la ghettoïsation urbaine. À cette occasion, Manuel Boucher, sociologue à l’université de Perpignan, viendra présenter ses travaux sur les questions sociales de la ville. La soirée sera animée par Maïté Torres, rédactrice en chef du site d’information Made in Perpignan. « On parlera aussi gauche et colonialisme avec l’historien Pascal Blanchard », ajoute Nicolas Lebourg.

« Le 19 juin, trois journalistes de l’équipe Frontal, la newsletter de Libération, viendront nous parler de leur travail et de ce qu’ils considèrent être les tendances des extrêmes droites aujourd’hui », poursuit Nicolas Lebourg. Cette année encore, plusieurs événements sont prévus autour du conflit israélo-palestinien. Deux conférences-débats auront lieu au cinéma Le Castillet de Perpignan. Le 11 juin, sur l’exil palestinien en Syrie, avec Mare Nostrum et Valentina Napolitano, sociologue. Le 12 juin, une deuxième conférence portera sur les enjeux antiracistes du conflit.

« Elias Sanbar, diplomate palestinien, viendra discuter avec Michel Wieviorka. Ce professeur de sociologie émérite, spécialiste de l’antisémitisme et du racisme, a perdu toute une partie de sa famille à Auschwitz. Et pour dialoguer avec eux, le président de SOS Racisme, Dominique Sopo sera également présent », souligne Nicolas Lebourg.

Nostre Mar a aussi une dimension écologique. Cette année, Wolfgang Cramer, grand spécialiste du climat, animera une conférence sur l’habitabilité menacée en Méditerranée, au Nautilus, le 7 juin. En effet, le bassin méditerranéen subit depuis longtemps des changements rapides de températures, une diminution de ses ressources en eau et une perte de biodiversité.

Une initiative pour « faire société », autour de l’histoire de la Méditerranée

Le festival a pour ambition de rassembler tous les publics, notamment autour de loisirs créatifs et sportifs. « Il y a aura une compétition de foot et de rugby organisée à Corneilla-del-Vercol », mentionne Brigitte, l’une des organisatrices. Des ateliers culinaires sont également au programme. Toute la semaine, la cantine solidaire du Miam proposera une carte 100 % méditerranéenne.

Deux artistes, une Ukrainienne et une Palestinienne, seront également présentes tout au long de l’événement pour créer. La restitution de leur œuvre sera dévoilée au public le 27 juin, dernier jour du festival.

« Face à l’antisémitisme, au racisme, à la haine anti-LGBT et au sexisme, Nostre Mar propose une voix apaisée, multiplie les regards, parce que l’humanisme se vit sur tous les fronts et de toutes les manières », appuient les organisateurs. Une initiative pour « faire société », autour de l’histoire de la Méditerranée, et des enjeux d’aujourd’hui et de demain. Tout le programme est à retrouver ici.