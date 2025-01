Le Mémorial du Camp de Rivesaltes, site emblématique de la mémoire des internements du XXe siècle, annonce une refonte de son exposition permanente. Dans cette optique, il lance un appel aux dons d’objets afin d’enrichir son parcours de visite.

Un projet citoyen et participatif destiné à renforcer la dimension sensible de la transmission mémorielle en donnant plus de visibilité aux objets du quotidien et aux témoignages matériels des internés.

Un projet de refonte pour actualiser la mémoire du camp

Dix ans après son inauguration, le Mémorial du Camp de Rivesaltes amorce une transformation de son parcours de visite et de sa scénographie. Ce projet vise à actualiser les contenus en intégrant les avancées des recherches historiques et en rendant la transmission de l’histoire plus immersive et accessible, notamment pour le jeune public.

Pour accompagner cette refonte, le Mémorial souhaite donner une place plus importante aux objets matériels afin d’évoquer plus concrètement les réalités vécues par les internés. Une manière de rendre compte de la diversité des destins liés au camp, qui a accueilli successivement des réfugiés espagnols, des juifs sous le régime de Vichy, des populations nomades et des harkis rapatriés après la guerre d’Algérie.

Quels objets sont recherchés ?

Le Mémorial invite particuliers et familles à contribuer à cette collecte en faisant don d’objets personnels, la « borne temporelle » concernée s’étalant de 1939 à 2015.

Les objets recherchés peuvent inclure :

Des effets personnels : vêtements, papiers d’identité, lettres, outils ou ustensiles utilisés dans le camp.

Des documents et supports visuels : photographies, affiches, dessins.

Des œuvres artistiques : créations témoignant des conditions de vie et des mémoires liées au lieu.

Chaque objet apporté contribuera à enrichir le nouveau parcours muséographique, dont l’inauguration est prévue en octobre 2025.

Un travail mémoriel en constante évolution

La refonte du Mémorial s’inscrit dans un processus plus large d’approfondissement des connaissances historiques. Sous l’impulsion de Laurent Joly, président du conseil scientifique du site depuis 2023, une approche pluridisciplinaire est privilégiée pour renforcer la documentation sur les populations passées par le camp.

Dans une interview à Made In Perpignan en avril 2023, Laurent Joly indiquait déjà que l’une de ses priorités de travail «sera de voir comment améliorer l’exposition permanente. Et de concevoir un catalogue très informé, mais simple et pratique pour les visiteurs. Un tel outil n’existe pas encore.» Cette démarche s’inscrit dans la volonté du Mémorial de s’adresser à un public toujours plus large, tout en restant un centre de référence pour la recherche historique.

Comment participer à la collecte ?

Les personnes souhaitant faire don d’objets ou obtenir des renseignements sur la collecte peuvent contacter Nicole Bergé, chargée du projet, par e-mail à nicolberge@gmail.com ou par téléphone au 06.60.44.94.62.