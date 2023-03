Le 17 mars décrété journée nationale des aides à domicile, un métier en tension

Article mis à jour le 17 mars 2023 à 07:05

Ce 17 mars 2023 marque la première journée nationale des aides à domicile. Un métier en tension en France. Dans les Pyrénées-Orientales, lors d’un job dating en janvier dernier, sur soixante-quinze postes à pourvoir, seulement dix ont été pourvus.

« Il faut faire tout ce que nous pouvons pour éviter une véritable catastrophe sociale d’ici 2030. »

La population française est vieillissante : d’ici 2030 plus de 20 millions de personnes auront plus de 60 ans. Le secteur de l’aide à domicile recrute dès à présent 50.000 personnes, pour répondre à la demande des aînés qui préfèrent rester vivre chez eux. Dans ce contexte de crise, Jean-Christophe Combe – ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées – a créé la première journée nationale des aides à domicile. « Nous espérons que cette journée servira de prise de conscience, déclare dans un communiqué Brice Alzon – président du réseau Coviva et de la Fédération des services aux particuliers. Les aides à domicile sont indispensables dans la vie des séniors, qui sont à domicile, mais également à toutes les personnes en perte d’autonomie, ou en situation de handicap. Il faut les replacer au centre de l’attention, et faire tout ce que nous pouvons pour éviter une véritable catastrophe sociale d’ici 2030. »

À l’échelle des Pyrénées-Orientales, Audrey Jonca-Chef – secrétaire du Fnadepa 66 et directrice de plusieurs résidences pour séniors dans le département – se dit angoissée : « Nous ne sommes pas prêts. »

Les métiers du domicile souffrent d’un sérieux manque d’attractivité

Audrey Jonca-Chef déclare avoir deux postes manquant dans l’une de ses structures et depuis plusieurs semaines. Elle partage sa difficulté à recruter malgré une formation qui peut être directement dispensée par l’établissement.

Selon la Dares – la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, rattachée au Ministère du travail : « 305,000 emplois supplémentaires devront être créés; et alors que 200,000 intervenants à domicile environ partent à la retraite d’ici sept ans. » Les secteurs de l’aide à domicile et de la restauration, dans leur manque d’attractivité, se remettent-ils en question quant à la pénibilité de leurs métiers ? Dans un précédent article, le chef Julien Hermida évoquait par exemple une certaine urgence dans le changement des pratiques en cuisine.

Aide à domicile, un métier difficile et peu attrayant

Questionnée alors qu’elle s’affaire chez Madame Dupond, Stéphanie*, aide à domicile, nous dit sa lassitude et sa colère. « Quand vous devez réduire votre charge de travail, ou que vous êtes en repos et que vous refusez une mission, on vous fait culpabiliser ; puisque vous êtes censés être disposés à assister des personnes âgées. Ils (les bénéficiaires) ne peuvent pas toujours attendre, et donc par exemple, votre temps partiel se transforme en semaine à rallonge. Faire ses heures convenues n’est simplement pas possible dans ce contexte. J’ai failli partir de nombreuses fois. C’est une réalité qui me bouffe ». Stéphanie s’attache à ses Madames comme elle aime à les nommer. Car oui, dans la fiche de poste figure le lien social, et pour Stéphanie c’est très important. Mais la pression exercée sur son planning et le manque de reconnaissance la démotivent.

Le manque de personnel, les absences des collègues se répercutent bien souvent sur les salariés les plus motivés comme Stéphanie, qui jusque-là ne refusait jamais quand on l’appelait. Désormais, elle se dit « lessivée » et « pressée » par la hiérarchie. Outre ces aspects techniques, la charge mentale des aides à domicile semble être un sujet tabou.

Des tentatives de séduction et de communication plus diverses et régulières

Dans une tentative de séduction, le réseau de citer l’initiative des Trophées des services à la personne mais pas que. « Des initiatives existent. En local, tel que le job-dating organisé à la CCI de Perpignan en janvier dernier ; ou des actions de présentation des métiers dans les écoles, par le groupement d’employeurs des métiers de l’aide à la personne 66. Au régional, tels que les Trophées des services à la personne. » Ces trophées ont notamment pour vocation de faire des meilleurs salariés, des différentes régions de France, de véritables ambassadeurs du secteur en crise. « Ces trophées sont ouverts à toutes les structures du secteur de l’aide à domicile, et sont organisés bénévolement par l’association organisatrice chaque année. Ils permettent de réunir tous les salariés du secteur et d’animer cette communauté. Un grand nombre d’acteurs publics, associatifs et privés sont en outre associés à la démarche. L’Occitanie les organise depuis 2019. » La cérémonie 2023 se déroulera fin mai, à Saint-Estève, au Théâtre de l’Etang.

La première journée nationale des aides à domicile en France ce 17 mars 2023.

Cette journée est une initiative du ministère des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes Handicapées pour rendre hommage aux 400.000 professionnels de l’aide à domicile qui prennent soin des personnes fragiles, en situation de dépendance du fait de leur âge ou de leur handicap. À travers cette journée, le Ministère s’est donné pour objectif de sensibiliser le grand public à l’importance de leur travail et de reconnaître leur contribution indispensable au quotidien de nombreuses familles. La journée nationale des aides à domicile s’inspire de l’exemple québécois. Le Québec a instauré une « Journée des préposées et préposés de l’aide à domicile » en 2017 et qui a lieu chaque année le dernier mercredi de mai. Animée par l’ensemble des acteurs du secteur du « Care », cette journée s’est progressivement installée dans le paysage et mobilise de plus en plus d’acteurs.