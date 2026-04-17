Article mis à jour le 17 avril 2026 à 08:17

Le programme du festival Ida y Vuelta des 4, 5 et 6 juin 2026 a été dévoilé ce jeudi 16 avril à la Casa Musicale. Pour son trentième anniversaire, le festival mise sur la scène locale tout en continuant à prôner la collaboration entre artistes du monde entier. Trois jours pour fêter l’union et « continuer ensemble », prônent les organisateurs.

« La route sera belle pour les trente prochaines années », lance Bernard Cabanne, président de la Casa Musicale à Perpignan. Si le festival Ida y Vuelta fête son trentième anniversaire cette année, la célébration sera avant tout une impulsion vers l’avenir. Le programme des 4, 5 et 6 juin prochains a été dévoilé ce jeudi 16 avril. Pendant trois jours, gratuitement et en accès libre, l’arsenal de la Casa Musicale accueillera danse, concerts et installations pour rendre hommage au travail réalisé depuis trois décennies par la Casa Musicale et tourner « une nouvelle page à écrire », revendique sa directrice Rebecca Bouillou.

Le hip-hop en compétition dès jeudi soir avec le retour de Block Party

En bref, cette édition réunira tous les rendez-vous fétiches du festival… et les poussera un peu plus loin. Le jeudi soir, 4 juin, Block Party fera son retour après l’édition 2024. Des battles de breakdance au cœur de l’Arsenal, animées par Nasty. Mais cette année, Lucie, en charge du hip-hop à la Casa, annonce plusieurs nouveautés. Des équipes « sur mesure » en fonction des particularités des danseurs, un système de poules qui permettra de voir chaque artiste plusieurs fois dans l’arène, et un dispositif de notation plus lisible. La soirée s’achèvera avec un DJ set mené par Shahzen(XXX), artiste mêlant musique occitane, maghrébine et électronique. En parallèle, la scène Rambla accueillera Under’Fest où plusieurs DJ se partageront les platines.

La Rumba de la Catalogne au Congo

Le lendemain s’ouvrira sur une scène « Rumba héritage » avec Los Rumberos Catalans, le groupe Tekameli, Antoine « Tato » Garcia et Rumba Coumo. Pour finir, Los Graciosos fermeront le bal. « La jeune génération, héritière de ces rythmes », se réjouit Emma, chargée des activités à la Casa.

La soirée du 5 juin mettra aussi à l’honneur une scène « 100% départementale » sur La Plaza à travers les performances de Trip for Leon, Los Raskaï « pirates de la musique », et Les Madeleines. Cette année, comme en 2025, l’accent est mis sur la production artistique des Pyrénées-Orientales. « On a voulu mettre en avant les artistes riches et puissants suivis toute l’année à la Casa Musicale », précise Rebecca Bouillou. Enfin, troisième scène de la soirée Mayanga, Toera et Tiwiza se partageront la Rambla. Au programme : rumba congolaise, rap punk et rock berbère.

Gros Mo, Manuel Perez… la scène perpignanaise jouera jusqu’à la dernière heure

La dernière bougie sera soufflée le samedi 6 juin. Gros Mo, figure perpignanaise, inaugurera la soirée avec ses invités surprises. Suivra Maya Kamaty, « nouvelle tête » arrivée de la Réunion. Le voyage se poursuit en Amérique du Sud sur la scène Plaza avec LatinTren et le groupe Que Tengo. Enfin, afro-deep, disco house, soul et funk clôtureront la fête. Le DJ Manuel Perez et son label Beatscope Music feront vibrer l’Arsenal pour une dernière soirée.

Les trois jours de festival laisseront également la place à la Fabric’a Casa. L’occasion pour les ateliers de la Casa de se produire en public. Les groupes de chorale, hip-hop, capoeira, batucada, flamenco, guitare rumba et bien d’autres viendront montrer leurs nouveaux talents.

Ida y Vuelta au-delà de la scène

Tout ne se joue pas sur les planches à Ida y Vuelta. À commencer par la scénographie. Les mannequins des Galeries Lafayette prendront une toute autre allure dans les cours de la Casa Musicale. Et le festival s’allie à nouveau à la serre du Tropique du Papillon pour composer une scénographie à la végétalisation florissante. À cela s’ajouteront les installations d’artistes. Parmi elles : cinq sculptures réalisées par le centre de formation en BTP de Perpignan avec l’artiste Gzilépoc.

Ida y Vuelta célébrera 30 ans d’engagement avec le village des associations qui permettra à chacun d’échanger avec les acteurs locaux. Ce lieu comprendra aussi un espace de prévention des risques avec le CAARUD, pour les usagers de drogues. Rebecca Bouillou l’a rappelé : le festival s’inscrit dans une logique durable impulsée par le collectif Echo(s). Ida y Vuelta assume toujours plus une volonté d’être un espace de fête pour tous, et de rester « la grande maison » de Perpignan.