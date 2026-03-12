À Perpignan, un sondage place Louis Aliot largement en tête du 1er tour

Article mis à jour le 12 mars 2026 à 22:06

À trois jours du premier tour, le sondage* réalisé par Cluster 17 pour Politico donne Louis Aliot, maire sortant à 46% des intentions de vote. Loin derrière, aucune des listes en lice ne se détache.

Louis Aliot pourrait-il être élu dès le premier tour ?

Compte tenu de la marge d’erreur indiquée par l’institut de sondage, le scénario d’une élection dès le premier tour n’est pas à exclure. C’est en tout cas ce que le sortant, également vice-président du RN, appelait de ses vœux lors de sa première réunion publique en janvier dernier. Lors de cette réunion devant les Perpignanais, Louis Aliot avait indiqué vouloir mener une campagne loin des médias locaux, et mobilisé ses partisans pour le premier tour. Cette stratégie serait-elle la bonne face à ses adversaires ? C’est l’un des premiers enseignements de l’enquête réalisée par Cluster 17.

Les opposants placés à plus de 30 points derrière Louis Aliot

Par rapport au sondage de L’Indépendant, Louis Aliot améliorerait même son score, passant de 43 à 46%. Autre enseignement, la faiblesse de toutes les oppositions. De gauche à droite, aucun opposant ne parviendrait à venir menacer la réélection du maire sortant. En effet, si, lors de l’enquête de l’Ifop, le candidat insoumis, Mickaël Idrac, sortait en tête, il est désormais dans un mouchoir de poche avec la liste d’Agnès Langevine (Place publique), et Bruno Nougayrède, soutenu par la droite et le centre.

Mathias Blanc, tête de liste de Perpignan autrement, avec 9% des intentions de vote, ne se qualifierait pas pour le second tour. Enfin, la liste de Lutte ouvrière est créditée de 1%.

Vers une quadrangulaire le 22 mars prochain ?

Si, dimanche 15 mars, les résultats des urnes sont conformes au sondage de Cluster 17, il est plus que probable que toutes les listes en capacité de se maintenir le fassent. Ainsi, le dimanche 22 mars, pour le second tour, les électeurs auraient le choix entre quatre listes.

Quels enseignements tirer de ce sondage ? Quel impact sur les électeurs et les électrices de Perpignan ? Une chose est certaine, la méthode (questionnaire autoadministré), le faible panel et le nombre de personnes déclarant être certaines de leur vote, (seulement 350), laissent une large part d’incertitude quant aux résultats des urnes de ce dimanche 15 mars.

*Etude réalisée par Cluster 17, du 8 au 11 mars 2026, via des questionnaires autoadministrés en ligne, auprès d’un échantillon de 617 personnes, représentatif, grâce à la méthode des quotas, de la population de Perpignan, âgée de 18 ans et plus, dont 521 personnes inscrites sur les listes électorales. L’enquête a fait l’objet d’un redressement sociodémographique (données Insee) et d’un redressement politique sur la base de la reconstitution des votes suivants : premier tour de la présidentielle 2022, premier tour des municipales 2020 et européennes de 2024. La marge d’erreur pour 521 personnes est comprise entre 1,9 et 4,5 points.