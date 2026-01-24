Municipales Perpignan : « Six ans, ça passe trop vite », Louis Aliot en campagne pour sa réélection

Article mis à jour le 24 janvier 2026 à 18:39

Ce 23 janvier, au lendemain de son audience devant le tribunal, Louis Aliot, maire de Perpignan et candidat à sa réélection, tenait sa première réunion publique dans le quartier du Moulin à Vent ; « un rodage de campagne » selon ses propres mots. Près de 200 personnes, parmi lesquelles de nombreux élus et anciens élus, avaient fait le déplacement pour écouter le vice-président du Rassemblement national.

Sécurité, économie et santé figurent en tête des priorités affichées par le maire sortant. Mais Louis Aliot prévient d’emblée : il ne pourra, selon lui, aller beaucoup plus loin sans un changement d’équilibre institutionnel, citant la communauté urbaine, la Région et le Département. En attendant, sa stratégie de campagne reposera sur des réunions de quartier, des rencontres chez l’habitant et un grand meeting annoncé le 11 mars. En filigrane, une défiance assumée vis-à-vis des médias, accusés de « passer leur temps à [lui] taper sur le dos ».

Un bilan mitigé sur la sécurité à Perpignan : « Je n’assumerai pas seul »

Au lendemain de l’annonce du procureur de la République sur la hausse des chiffres de la délinquance à Perpignan, Louis Aliot ne cache pas sa colère. « Je veux bien assumer ces chiffres, mais je ne les assumerai pas seul », lance-t-il devant son public, rappelant que la sécurité relève avant tout des compétences de l’État. Le maire tient à détailler les actions engagées depuis 2020 : recrutement de 40 policiers municipaux, installation de 120 caméras de vidéoprotection, création de brigades de nuit et de dispositifs de médiation. Des mesures qu’il juge nécessaires mais insuffisantes au regard de la situation actuelle. En cas de réélection, il annonce déjà le renforcement du dispositif avec 50 policiers municipaux supplémentaires et 200 caméras de plus.

Déjà en 2020, Louis Aliot, alors candidat face à Jean-Marc Pujol, dénonçait l’inefficacité des politiques de sécurité menées jusque-là. « Un maire ne peut pas faire grand-chose s’il n’est pas appuyé par une justice efficace et une police qui a des moyens », déclarait-il alors. Lire ou relire, notre grand entretien avec Louis Aliot en 2020. Six ans plus tard, le constat reste sensiblement le même, malgré une montée en puissance des moyens municipaux. En clair, la solution serait-elle dans la surenchère des moyens ? Comment faire campagne sur le thème de la sécurité, alors même que la réponse ne peut être apportée localement ? Autant de questions qui se posent à tous les candidats.

Développement économique, pauvreté, le « oui mais » du maire candidat

En 2024, Perpignan comptait pas moins de 34% de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Un héritage bien ancien, mais qui s’est accéléré. « Il faut donner du travail à nos jeunes, et on ne peut pas continuer avec une ville qui a autant de chômeurs », affirme-t-il néanmoins.

Mais le maire candidat rappelle que le développement économique ne relève pas directement des compétences municipales. Cette responsabilité incombe à Perpignan Méditerranée Métropole, actuellement présidée par le maire de Saint-Estève. Au lendemain de son élection en 2020, Louis Aliot avait tenté, sans succès, d’en prendre la tête. « Perpignan a été écartée de la gouvernance », regrette-t-il, tout en assurant que les relations avec les autres maires se sont normalisées au fil du mandat. Il se dit désormais convaincu que, lors de la prochaine mandature, la communauté urbaine « sera gouvernée par le maire de Perpignan ».

Même logique concernant le Département et la Région, avec lesquels il dénonce une hostilité politique persistante. Louis Aliot conditionne ainsi une partie de ses ambitions à d’éventuelles victoires futures de son camp à ces échelons. Pour rappel, les élections départementales et régionales n’auront lieu qu’en 2028.

Louis Aliot entend tenir des réunions « cap-à-cap »

Si le candidat de 2020 ne rechignait guère à parler aux médias, six ans plus tard, il l’assure, les intermédiaires ne sont plus nécessaires. Et il réfléchit à savoir s’il doit ou non se passer de ces médias qui n’auraient pour seul objectif que de lui « taper sur le dos ». Louis Aliot souhaite donc privilégier les rencontres en tête-à-tête, cap-à-cap en catalan, pour rencontrer les vraies gens et leur parler les yeux dans les yeux de son bilan, et des raisons pour lesquelles en six ans de mandat il n’a pas pu changer leur quotidien.

Au-delà des rencontres chez l’habitant, aussi appelées réunions Tupperware du nom de la célèbre marque américaine, Louis Aliot se rendra dans les quartiers de Perpignan et tiendra un grand meeting le 11 mars. Si, à ce stade, aucune personnalité nationale n’a été officiellement annoncée pour ce meeting, un soutien des plus hauts cadres du parti semble probable.

« Une chance sur 50 qu’il n’y ait pas de second tour »

Boosté par le seul sondage de l’Ifop donnant 43% des intentions de vote dès le premier tour, Louis Aliot déclare : « je me dis si c’est autour de 45% dans un sondage, en poussant un peu on peut peut-être arriver à 50% ». Celui qui assume son appartenance au RN depuis plus de 30 ans rappelle que ce ne serait pas une première*. Et qu’il fallait une mobilisation générale pour encourager les votants à se rendre aux urnes. Car, rappelle Louis Aliot, « il y a des gens qui se désintéressent de la vie politique. Et ils ont sûrement raison quand on voit le théâtre national ou même international. »

*Le dernier maire de Perpignan élu au premier tour fut Paul Alduy en 1983. C’était son 5e mandat consécutif.