Le bain du Nouvel An fait partie des traditions pour les moins frileux. 1er janvier, où se jeter à l’eau dans les Pyrénées-Orientales ?

Les baignades du nouvel an dans les Pyrénées-Orientales

À Cerbère, le rendez-vous est fixé à 12h sur la plage centrale. Les participants qui oseront braver le froid se verront offrir du vin chaud et repartiront avec un diplôme attestant de leur exploit.

Dans la commune d’Argelès-sur-Mer, le bain du Nouvel An n’est plus simplement une tradition, c’est une véritable institution. Le 1er janvier 2025, les téméraires sont attendus dès 10h30 sur la plage centrale pour profiter d’animations musicales avant de se jeter à l’eau, en combinaison, en maillot de bain ou déguisés. À 12h, un concert DJ de set de Morgan Nagoya mettra l’ambiance jusqu’à 14h. La sécurité des baigneurs sera assurée par le Sauvetage Sportif Argelésien. Les participants, qui étaient 600 en 2024, seront-ils plus nombreux cette année ?

Au Barcarès aussi, il ne faut pas plaisanter avec la tradition du bain du Nouvel An. L’entrée dans l’eau se fera à 11h et les participants sont invités à venir déguisés. Un diplôme leur sera remis et ils pourront profiter d’une boisson chaude. L’année dernière, une cinquantaine de baigneurs avaient plongé dans la Méditerranée.

La plage de Saint-Cyprien et la commune de Torreilles réuniront comme chaque année les audacieux pour le premier bain de l’année.

Les conseils de la Société nationale des sauveteurs en mer

Pour que cette tradition reste un moment festif, la SNSM prodigue quelques conseils aux participants car toutes les baignades ne sont pas encadrées. Il est important de se mouiller la nuque, le ventre, la tête ou les bras avant d’entrer dans l’eau froide afin de permettre au corps de s’habituer à la température de l’eau. Le port d’une combinaison est préconisé. Pour éviter l’hypothermie qui peut conduire à la noyade, il est préférable de ne pas rester trop longtemps dans l’eau. Enfin, avant de se baigner, il vaut mieux manger léger et boire une boisson sucrée. La consommation d’alcool est évidemment fortement déconseillée.

D’où vient cette tradition désormais bien ancrée en France ?

Chaque année, les côtes françaises voient débarquer des courageux qui décident de s’octroyer un bain pour fêter le passage à la nouvelle année. Cette tradition qui commence à prendre de l’ampleur en France nous vient des Etats-Unis qui se sont eux-mêmes inspirés des pays Scandinaves.

À l’époque, les baigneurs considéraient que sauter dans de l’eau froide engendrerait un renforcement du système immunitaire. Aujourd’hui, ce bain du Nouvel An est décrit comme une façon d’éliminer les excès de la veille même s’il s’agit plutôt de commencer l’année dans un esprit de convivialité.

Aux Pays-Bas, des milliers de courageux, vêtus d’un bonnet orange, participent à la Nieuwjaarsduik, littéralement la « plongée du Nouvel An » à La Haye. En guise de récompense, ils repartent avec une boîte de soupe aux pois du sponsor de l’événement. En Europe, cette tradition s’est développée dans plusieurs pays, notamment l’Italie, le Portugal et la Slovénie.