L’âge de départ en retraite a augmenté de 2 ans et 1 mois depuis 2010

La Drees a publié une nouvelle édition du Panorama annuel intitulée Les retraités et les retraites. Celle-ci permet d’avoir connaissance des chiffres clés pour mieux appréhender la question des retraites, premier poste de dépenses de la protection sociale avec 338 milliards d’euros de pension versés en 2021, et de l’invalidité. L’un des volets de cette édition s’intéresse à l’âge et aux conditions de départ à la retraite. Comment a-t-il évolué depuis 2010 ?

L’évolution de l’âge de départ à la retraite

Fin 2021, l’âge moyen conjoncturel de départ à la retraite s’élève à 62 ans et 7 mois pour les retraités de droit direct résidant en France. Les femmes partent en moyenne 10 mois après les hommes. L’âge conjoncturel de départ à la retraite augmente de 2 ans et 1 mois depuis 2010, en raison de l’entrée en vigueur de la réforme des retraites de la même année. Depuis 2016, l’augmentation se veut plus lente, avec 8 mois de plus.

Infographie © DREES

En 2021, l’âge conjoncturel augmente dans presque tous les régimes. Il s’établit à 63 ans et 4 mois au régime général, pour l’ensemble des retraités, y compris ceux vivant à l’étranger, soit un an de plus qu’en 2012. Dans les régimes de la RATP, SNCF et à la CNIEG, l’âge de départ se situe entre 56 et 59,2 ans. L’âge conjoncturel de départ à la retraite a augmenté régulièrement dans les tous les régimes durant les dix dernières années au moins, hormis de façon ponctuelle dans certains régimes.

Un fossé entre les générations

Depuis l’augmentation de l’âge minimum légal d’ouverture des droits à la retraite, le taux de retraités à 60 ans est passé de 63% en 2010 (la génération 1950) à 17% en 2021 (la génération 1961). De même, le taux de retraités à 61 ans a fortement baissé, passant de 75% en 2010 pour la génération 1949, à 27% en 2021 pour la génération 1960.

Les taux de retraités âgés de 62 à 64 ans augmentent de manière régulière entre 2004 et 2013. Mais à partir de 2014, les taux de retraités à partir de 62 ans diminuent. Cette baisse pourrait s’expliquer par la modification des règles du dispositif du cumul emploi-retraite suite à la réforme des retraites de 2014.

Le taux de retraités à 65 ans commence à diminuer en 2016 et s’établit à 85% fin 2021, contre 93% fin 2015. Cette diminution s’explique sans doute par le relèvement de l’âge d’annulation de la décote prévu par la réforme de 2010.

Les taux de retraités entre 56 et 59 ans augmentent globalement de 2004 à 2008, suite à l’instauration des départs anticipés pour carrière longue. À partir de 2009, une diminution s’observe ayant pour cause le durcissement des conditions d’éligibilité. La diminution progressive des taux de retraités avant 60 ans s’explique également par la réforme des régimes spéciaux de 2008. Le constat est sans appel : à l’âge de 59 ans, 5% des personnes résidant en France étaient retraitées fin 2021 tandis qu’elles étaient 22% fin 2008.

Une augmentation non négligeable de l’âge de départ entre les générations

L’âge moyen de départ à la retraite baisse globalement au fil des générations nées en 1926 et 1949, avant de remonter à partir de la génération 1950. En effet, c’est cette génération qui voit l’âge moyen de départ à la retraite augmenter de façon très rapide. La réforme de 2010 en est la principale cause. Pour la génération 1954, l’âge moyen de départ à la retraite atteint 61 ans est 8 mois, soit 1 an et 4 mois de plus que pour la génération 1949. Sont concernés les hommes et les femmes, mais l’écart entre les deux sexes se réduit progressivement.

Une retraite à durée variable

Entre les générations 1926 et 1950, la diminution de l’âge moyen de départ à la retraite associée à l’augmentation de l’espérance de vie engendre une progression de la durée moyenne espérée passée à la retraite. Mais cela s’estompe à partir de la génération 1951 avec le relèvement des bornes d’âge d’ouverture des droits et d’annulation de la décote d’une part et le ralentissement des gains d’espérance de vie, d’autre part.

Entre les générations 1951 et 1954, la durée de retraite espérée de chaque génération est inférieure en moyenne d’environ 3 mois à celle de la génération précédente. La génération 1954 peut espérer une durée de retraite de 24 ans et 7 mois. En moyenne, les femmes nées en 1954 passeront 26 années et 5 mois à la retraite, contre 22 ans et 9 mois pour les hommes nés la même année. Cette différence s’explique par le fait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes bien qu’elles partent en retraite à un âge supérieur à celui de leurs homologues masculins.