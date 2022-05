Les Français attachés au système de protection sociale et de santé pendant la crise sanitaire

Les personnes les plus modestes, les inactifs, les chômeurs, les jeunes et les familles monoparentales privilégient un maintien du niveau actuel des prestations et remboursement plutôt qu’une réduction du déficit de la Sécurité sociale. Ils militent pour un niveau de protection sociale plus important.

Les cadres, les indépendants, les professions libérables, les couples sans enfant, les plus de 65 ans, et les personnes aisées ou qui ont vu leur situation financière s’améliorer depuis la crise sanitaire estiment que la couverture des risques sociaux devrait être réservée aux cotisants. C’est une vision plus individualiste et libérale du système économique et social.