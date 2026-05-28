Huit ménages sur dix franchissent la frontière : pourquoi les Pyrénées-Orientales dépensent autant en Espagne

Près de huit ménages sur dix des Pyrénées-Orientales ont effectué au moins un achat par carte bancaire en Espagne en 2024. C’est ce que révèle une publication de l’Insee Occitanie publiée ce 28 mai 2026, qui place le département en tête de la région pour les achats transfrontaliers. Photo © Aline Morcillo / Hans Lucas.

Carburant, tabac, alimentation : de l’autre côté de la frontière, à La Jonquera ou au Perthus, les Catalans du nord viennent « faire le plein ». Une habitude profondément enracinée, que les chiffres permettent désormais de mesurer avec précision.

Pyrénées-Orientales : deuxième département de France pour les achats frontaliers

Dans les Pyrénées-Orientales, 11,5 % du montant des achats physiques par carte bancaire sont réalisés en Espagne ou en Andorre, selon l’Insee. Un niveau trois fois plus élevé que la moyenne occitane, fixée à 3,8 %. Le département se hisse ainsi à la deuxième place nationale, juste derrière la Moselle, frontalière du Luxembourg et de l’Allemagne.

Plusieurs facteurs convergent pour expliquer cette singularité. La proximité géographique, d’abord : l’autoroute A9 place les zones commerciales espagnoles à quelques minutes de route. La fiscalité, ensuite, avec une TVA plus basse sur les produits de grande consommation. Enfin, des pôles commerciaux spécialisés, comme Le Perthus, entièrement tournés vers la clientèle française. Résultat : plus de la moitié des ménages du département achètent régulièrement en Espagne, contre seulement un sur six à l’échelle de l’Occitanie.

Carburant, tabac, alimentation : le trio gagnant de la frontière espagnole

Les données de l’Insee confirment ce que le terrain laissait deviner. En Espagne, les dépenses se concentrent sur les stations-service et les bureaux de tabac, dont les prix attractifs aimantent les frontaliers. Par ailleurs, les habitants des Pyrénées-Orientales et de l’Aude se distinguent par des achats alimentaires plus soutenus qu’ailleurs.

Ce sont précisément les trois produits que pointait notre journaliste Elise Cabane, en juillet 2025, dans son reportage sur La Jonquera. « Le tabac, c’est moitié prix », témoignait Nathalie, fidèle des lieux. Pour l’alcool comme pour le carburant, l’écart reste réel, mais à condition d’acheter en volume. Au-delà de ce trio, l’avantage s’estompe : certains produits, du Nutella à la lessive, s’avèrent parfois plus chers qu’en France, comme le constataient plusieurs habituées interrogées.

Une consommation régulière, ritualisée, presque héréditaire

Le chaland des Pyrénées-Orientales se distingue par sa régularité. Là où les autres habitants de la région privilégient l’été et les week-ends, les ménages du département franchissent la frontière tout au long de l’année : 33 achats en moyenne, pour un total de 1 800 euros annuels, quand les ménages des autres départements d’Occitanie se situent entre 700 et 1 000 euros.

Cette assiduité se double d’un véritable rituel de consommation. Mêmes magasins, mêmes parcours, mêmes jours : les habituées interrogées en 2025 décrivaient des trajets immuables, souvent transmis de génération en génération. « Je passe ici depuis que je suis toute petite », confiait ainsi Océane, 24 ans. Un réflexe familial où le déplacement doit toujours être rentabilisé. La Jonquera, dont la surface commerciale a doublé en octobre 2024, voit affluer une clientèle française qui représente, selon le gérant Antoni Escudero, 75 % des visiteurs.

Andorre, l’autre destination des Occitans

Si les Pyrénées-Orientales regardent vers l’Espagne, l’Andorre attire surtout les Ariégeois, dont 48 % y ont effectué au moins un achat en 2024, davantage qu’en Espagne. La principauté séduit par son alimentation, son habillement et un tabac à la TVA fixée à 4,5 %. Les montants moyens y sont d’ailleurs plus élevés qu’en Espagne, signe d’achats plus ciblés. À l’échelle de l’Occitanie, 43 % des ménages ont franchi la frontière espagnole dans l’année, preuve que, du littoral catalan aux vallées pyrénéennes, le réflexe transfrontalier façonne durablement la consommation régionale.

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