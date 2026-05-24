Revue de presse du 24 mai 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Dans les entrailles de l’aquifère karstique de la Tirounère à Saint-Paul-de-Fenouillet, un « diamant » bleu méconnu s’écoule sous nos pieds… Ce dimanche 24 mai 2026, la revue de presse revient sur les sujets qui ont mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias nationaux.

Au volet « social », la grève à la clinique Elsan de Cabestany et la suppression de 32 postes chez un industriel implanté à Rivesaltes. Dans les colonnes « éco », le futur Club Med du Barcarès vient illustrer la nécessaire modernisation des VVF, et l’entreprise perpignanaise Solecooler n’en finit pas d’innover. Vous l’avez manquée ? (Re)lisez la précédente revue de presse. Photo de Une © JC Milhet / Hans Lucas.

Le Monde / A la poursuite du « diamant » bleu : des spéléologues explorent les réserves d’eaux souterraines des Pyrénées-Orientales

« Dans ce département, très affecté par le changement climatique, les nappes du sous-sol sont précieuses. D’autant qu’elles alimentent des cours d’eau servant à l’irrigation. Pour mieux comprendre leur fonctionnement, des hydrospéléologues les visitent. »

Libération / Climat Libé Tour Perpignan : demandez le programme

« Comment protéger ceux qui coexistent au bord de la Méditerranée ? Les 19 et 20 juin, le Climat Libé Tour fait étape à Perpignan pour la première fois, dans le cadre du Festival Nostre Mar porté par SOS Racisme, pour se faire l’écho des enjeux de ces territoires en première ligne du changement climatique : des migrations à l’engagement en passant par l’épineuse question de l’eau. »

Basta! / Réquisitions, culpabilisation… malgré une grève d’un mois, le groupe de cliniques Elsan ne veut pas céder

« Les salariés d’une clinique du groupe privé lucratif Elsan sont massivement en grève depuis 29 jours, près de Perpignan, pour demander des hausses de salaires. En face, la direction cherche par tous les moyens à casser le mouvement. »

L’Humanité / « Nous sommes méprisés » : à Cabestany, les soignants en grève défient Elsan, leader de l’hospitalisation privée

« Depuis un mois, les salariés de la clinique Saint-Roch à Cabestany réclament de meilleures rémunérations et davantage de moyens humains. Les grévistes dénoncent un modèle de santé dominé par les logiques financières, alors que leur établissement est propriété du groupe Elsan, leader de l’hospitalisation privée. »

Le Journal des entreprises / Bucher Vaslin réduit ses effectifs près d’Angers et Perpignan

« Le leader mondial des équipements de vinification a ouvert un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) pour ses deux sites français, en Anjou et dans le Roussillon. Le groupe envisage la suppression de 57 emplois (sur 230 environ) à Chalonnes-sur-Loire, où demeure son siège, et de 32 autres à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) »

Le Monde / Les villages vacances, une spécificité française en sursis

Le quotidien évoque la nécessaire adaptation des VVF, ces villages associatifs créés dans les années 1960 ou 1970, pour répondre à la demande des touristes. Symbole de cette bascule, « au Barcarès (Pyrénées-Orientales), le site de 15 hectares en bord de mer du VVF Les Portes du Roussillon accueillera, en 2028, un Club Med. (…) Sur les transats, la clientèle fortunée n’aura plus grand-chose de commun avec celle qui fréquentait hier ces longues plages de sable doré. »

La Tribune / Solecooler va dévoiler sa semelle connectée prédictive pour les diabétiques

Après les semelles chauffantes ou rafraîchissantes pour les sportifs et pour des travailleurs exposés à des températures difficiles, l’entreprise perpignanaise Solecooler a mis au point une semelle destinée à prévenir les risques d’ampoules et d’ulcères chez les personnes souffrant de diabète.

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