Revue de presse du 17 mai 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Un lieu emblématique ouvert au monde, La Casa Musicale, et un festival pour le regarder en face, Visa Pour l’Image… Ce dimanche 17 mai 2026, la revue de presse revient sur les sujets qui ont mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias nationaux.

A lire cette semaine, la future AOP pour l’huile d’olive du Roussillon, la protection de la nature l’été en montagne, et celle de nos cours d’eaux des déchets plastiques. Dans les colonnes politiques nationales : la position à contre-courant sur l’Europe de Julien Potel, maire RN de Rivesaltes, et l’hymne « Maréchal nous voilà ! » diffusé le 8 mai à Canet-en-Roussillon suite à une « erreur humaine ». Vous l’avez manquée ? (Re)lisez la précédente revue de presse.

Politis / La Casa musicale, une maison ouverte au monde

La Casa Musicale fête ses 30 ans. À cette occasion, Politis remonte le temps jusqu’au printemps 1996 pour mieux comprendre la genèse du lieu. Une date à laquelle « l’État français annonce la mise en place d’une initiative culturelle à l’échelle nationale contre la ‘fracture sociale’. Axe principal : le développement de ‘projets culturels de quartier’, menés en concertation étroite avec les collectivités territoriales et portés par des associations ou institutions culturelles locales.

Ouest France / 38e édition de Visa pour l’image : pour la première fois, une exposition dédiée à Raymond Depardon « reporter »

Le quotidien détaille la programmation 2026 du festival, fenêtre sur le monde.« Il sera question de guerres, d’une Inde ‘onirique’, de profondeurs marines mais aussi de l’actualité vue par Raymond Depardon. Pour la première fois, la manifestation accueille ses clichés emblématiques dans l’un de ses espaces. »

Les Échos / Jusqu’à 190 euros la bouteille : la France mise sur l’huile d’olive d’exception pour exister face aux rois du marché

« Après plus de quinze ans de négociations pour mettre d’accord les producteurs d’huile d’olive du Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, une appellation d’origine protégée – la dixième pour l’oléiculture tricolore – devrait reconnaître ce terroir début 2027. » Le journal économique analyse le marché de niche de certaines prestigieuses huiles d’olives de terroir.

Le Figaro / Montagne en été : peut-on encore concilier tourisme et protection de la nature ?

« Certains sites montagnards enregistrent une affluence estivale importante, posant des problématiques de dégradation des milieux naturels. Entre médiation et réglementation, les territoires tentent de s’adapter pour concilier fréquentation et préservation. » Pour son sujet, Le Figaro s’est tourné vers les Pyrénées-Orientales, où la fréquentation a bondi de 30 % depuis 2019, selon les chiffres du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes.

LCI / Filets, bouées rotatives, barrages flottants… Les solutions pour protéger nos cours d’eau des déchets plastiques

« Le long de ce canal à Corneilla-del-Vercol dans les Pyrénées-Orientales, des filets ont été installés au bout des évacuations d’eau pluviale. Élodie Labiose les contrôle une fois par mois. (…) L’objectif est d’empêcher les détritus de polluer nos cours d’eau. »

Libération / « Maréchal nous voilà ! » à Carpentras : enquête pour «provocation à la haine», l’affaire tourne à la querelle politique

L’hymne vichyste a également été diffusé le 8 mai à Canet-en-Roussillon, suite à une «erreur humaine» déplorée par l’organisation et liée à « une méconnaissance de cette page d’histoire » par un technicien ayant diffusé cette chanson, qui va « à l’encontre de nos actions liées aux devoirs de mémoire ». L’office du tourisme la station balnéaire a présenté ses « excuses les plus sincères » dans un communiqué.

Le Monde / Au Rassemblement national, les nouveaux maires ciblent l’Europe, la culture et les syndicats : « Ils y vont plus franchement »

Le quotidien cite la position à contre-courant de Julien Potel, maire RN de Rivesaltes. « J’estime qu’un maire ne doit pas enlever un drapeau et j’ai d’autres priorités, à savoir les Rivesaltais, que penser à enlever le drapeau européen », a-t-il lâché en conseil municipal, « après avoir dit son intention d’aller chercher davantage d’aides de l’Union européenne. »

Figaro Immobilier / Le préfet refuse d’expulser ses parents octogénaires, l’héritière veut faire condamner l’État pour son inaction

Dans ses pages Immobilier, le quotidien revient sur cette donation qui a viré au drame et largement médiatisé. « Un couple fait une donation à sa fille adoptive et celle-ci veut vendre la maison. Le tribunal lui donne raison. Le préfet refuse quant à lui d’expulser les parents dont l’état de santé s’est dégradé. »

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