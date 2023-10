Voyage, voyage : quels sont les Français qui en ont la possibilité ?

En 2022, quatre adultes sur cinq ont voyagé pour motif personnel selon l’Insee. Si le manque d’argent reste le principal frein aux voyages, de nombreux Français avouent faire le choix de rester chez eux pour des raisons de santé, pour le travail ou à cause de contraintes familiales. Qui sont les Français qui voyagent ? Pour quels motifs se déplacent-ils ? À quelle période ?

Moins de départs chez les personnes âgées et celles aux revenus modestes

En 2022, 82% des personnes de 15 ans ou plus vivant en logement ordinaire en France métropolitaine ont passé au moins une nuit hors de leur domicile lors d’un voyage pour motif personnel (vacances, évènement familial, visite à des proches…). 86% des 35-49 ans voyagent, ce qui en fait la proportion la plus élevée. Viennent ensuite les 15-34 ans (84%) puis les 50-64 ans (83%). Les seniors sont ceux qui partent le moins : 79% des 65-74 ans quittent leur domicile au moins une nuit, et seulement 64% des 75 ans ou plus.

La part de personnes qui passent au moins une nuitée par an en voyage augmente avec le revenu et l’écart est conséquent. En effet, seulement 62% des personnes vivant dans un foyer dont le revenu est inférieur à 1.500 € par mois voyagent dans l’année, contre 90% des personnes dont le revenu du foyer dépasse 3.000 € par mois. Voyager implique de régler le transport, éventuellement l’hébergement, la restauration et les activités.

Par ailleurs, le taux de départ varie également selon la catégorie socio-professionnelle, celle-ci étant fortement liée aux revenus et aux diplômes. Plus de 90% des cadres ou des personnes occupant une profession intermédiaire sont partis au moins une nuit en voyage en 2022. Cette proportion passe à 81% chez les employés et 76% chez les ouvriers. Seulement 74% des retraités passent au moins une nuit en dehors de leur domicile, un taux inférieur à la moyenne.

Le manque de finances est le principal obstacle aux voyages mais pas seulement

46% des Français de 15 ans ou plus qui ne sont pas parties en vacances mettent en avant un manque d’argent. Mais les raisons financières ne sont pas les seules évoquées. En effet, 30% des personnes disent préférer chez elles ou ne pas avoir envie de voyager. Plusieurs raisons sont possibles : un manque d’intérêt pour les voyages, ne pas avoir envie de partir tous les ans, ne pas vouloir partir seul…

24% des personnes qui n’ont pas quitté leur domicile, même une seule nuit, pour voyager, invoquent des raisons de santé. Le manque de temps pour des motifs liés au travail ou aux études est mentionné par 13% des personnes, et le manque de temps pour des motifs familiaux par 12%.

Plus de cadres que d’ouvriers en voyage

En 2022, les cadres ont passé en moyenne 26 nuits en voyage dans l’année, contre seulement 11 pour les ouvriers et 15 pour les employés. Deux phénomènes expliquent ce constat : les ouvriers et les employés sont moins nombreux à partir que les cadres, et les cadres partent plus longtemps que les ouvriers.

Les cadres sont plus à même de prendre en charge le coût des voyages et sont aussi plus nombreux à posséder une résidence secondaire et donc de faire des trajets plus longs et plus nombreux. Les retraités sont également dans ce cas. Ils ont passé en moyenne 23 nuits par an en voyage personnel.

En moyenne, un tiers des voyages ont lieu en juillet et en août. Toutefois, les employés et les ouvriers concentrent près de la moitié de leurs voyages pour motif personnel durant ces deux mois d’été et notamment en août. En revanche, les cadres ont tendance à dispatcher leurs nuitées : 38% de leurs nuitées sont effectuées en juillet-août et 25% entre décembre et mars. Les retraités privilégient la hors saison pour partir en vacances.

Une faible part de voyages effectués pour des raisons professionnelles

Les voyages professionnels ne représentent qu’une faible part de l’ensemble hors du domicile, ils renforcent les différences de temps passé en voyage selon la catégorie socio-professionnelle. Un cadre passe en moyenne 3,4 nuits par an en déplacement, contre seulement 0,6 pour les employés et 0,7 pour les ouvriers.

Les 65-74 ans réalisent en moyenne le plus de nuitées pour motif personnel (25 nuitées dans l’année, contre 16 à 21 pour toutes les tranches d’âge de moins de 64 ans), ce sont les plus jeunes qui sont le plus concernés par les nuits pour des raisons professionnelles ou pour les études : 1,9 nuitée par an pour les 15-24 ans et 1,5 nuitée par an pour tous les 25-64 ans.

Si les femmes et les hommes passent en moyenne le même nombre de nuits dans l’année hors de leur domicile pour motif personnel, les hommes passent 1,6 nuit hors de leur domicile pour motif professionnel contre 0,9 nuit pour les femmes.