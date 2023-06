Une start-up catalane fait le pari du voyage par procuration en Ehpad

Article mis à jour le 22 juin 2023 à 08:23

Inviter le voyage en plein cœur des Ehpad, c’est l’ambition de Stravvel. Cette entreprise locale, basée au Soler veut permettre aux séniors de voyager à distance, de manière interactive et en direct. À l’occasion du départ du Train de la French Tech , nous avons pu nous entretenir avec Pascal Guedj, directeur général et fondateur de la start-up Stravvel.

« 40 % de la population est exclue de la consommation touristique »

Pascal Guedj se définit comme un globe-trotter. Cet amateur de voyage s’est même lancé dans un tour du monde étant jeune. Plus tard, professionnellement, il a entre autres posé ses valises en Amérique latine. Aujourd’hui, il aimerait faire profiter les autres des expériences qui l’ont enrichi. Une vocation née en partie de la frustration de ne pas toujours trouver des oreilles intéressées par ses récits de voyage : « J’ai toujours eu envie de partager mes voyages, mais j’avais du mal à être entendu quand je racontais mes aventures.»

Alors, pourquoi ne pas partager ses expériences avec des personnes qui sauront en apprécier la saveur ? « 40 % de la population est exclue de la consommation touristique » assène-t-il, et pas uniquement par manque de ressources financières. D’où la volonté de se tourner vers les personnes âgées résidant dans les Ehpad, une institution de laquelle on ne « ressort pas » selon ses mots.

Rêver encore malgré l’âge et l’incapacité

Permettre à nos aînés de voyager ne relève pas d’un simple plaisir. C’est une véritable mission dont se sent investi le chef de l’entreprise solérienne : « Je veux rétablir les droits à voyager, découvrir et s’émouvoir ».

C’est dans ce but que Stravvel propose une expérience que l’on pourrait qualifier de « totale » au cœur des Ehpad. « Un spectacle vivant, interactif et sensoriel » qui stimule les cinq sens. Pour cela, les seniors sont invités à prendre part à un voyage par procuration. Pendant une semaine, ils suivront en direct live le voyage d’un reporter parti explorer une destination à leur place. « Le direct va créer la magie du voyage » affirme fièrement le start-upper. Une magie agrémentée par les interactions possibles avec le reporter et son environnement, mais aussi par des expérimentations en direct. En clair, en amont du voyage du reporter, des essences ou mets locaux liés à la destination seront amenés dans l’Ehpad pour ressentir les goûts en direct.

Aux yeux du grand public, le projet du voyage à distance a pris tout son sens au moment de la crise du Covid. Ayant connu l’expérience du confinement, « les gens comprenaient mieux ce qu[‘ils] voulai[en]t faire ».

Pour voyager plus grand et plus loin

Depuis un peu plus de deux ans, Stravvel a permis à plus de 4.000 personnes « empêchées » de s’ouvrir au monde. Une réalisation dont Pascal Guedj et ses sept salariés peuvent évidemment se targuer.

Cependant, malgré de nombreux partenariats, l’entreprise fait encore face à certaines contraintes d’ordre économique. De fait, pour des raisons budgétaires, jusque-là, les voyages organisés par la start-up se sont cantonnés à la France. Loin des rêves d’Amazonie ou de grande muraille de Chine du quinquagénaire, « j’ai des voyages qui sont prêts à l’autre bout du monde ». D’où la participation de l’entreprise au train de la French Tech. Pour l’occasion, le PDG espère récupérer pas moins de 250.000 euros. Une somme qui permettrait également d’embarquer dans l’aventure Stravvel davantage de personnes en situation de vulnérabilité.