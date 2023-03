Un an d’Art au féminin 66 & Musique Voyageuse à l’Atmosphère Bella Ciao

Article mis à jour le 8 mars 2023 à 06:30

Le collectif Art au Féminin 66 fête sa première année d’existence ce 8 mars 2023. Le rendez-vous est donné à 18 heures au bar L’Atmosphère Bella Ciao, au 22 Place Rigaud à Perpignan. Les festivités se feront conjointement avec la journée internationale des droits des femmes. Le programme est riche, entre exposition de photos et concerts – le tout animé par les bénévoles. L’occasion d’une interview avec Nicky Gonzalez, à l’initiative de Musique Voyageuse ; une des composantes essentielles d’Art au féminin 66.

Art au Féminin 66 est motivé d’un but : la promotion du talent artistique féminin et émergent dans le département des Pyrénées-Orientales.

Plus qu’un collectif formel, il y a dans ce projet une ébullition d’initiatives. Parmi elles, de la photographie et de la musique. Ce dernier est porté par Musique Voyageuse. Le vernissage de l’exposition « Marie la Rouge, Marie tabou » – de la photographe Zoé Petit – commencera à 18 heures ; avant de laisser place, à 19 heures 30, aux chanteuses et musiciennes de Musique Voyageuse pour un concert.

« C’est aussi l’occasion pour fêter la journée internationale des droits des femmes autour de l’art et de la musique de femmes », glisse Yineth Mendoza, la fondatrice d’Art au féminin 66.

Entretien avec Nicky Gonzalez, fondatrice de Musique Voyageuse.

Du Chili, elle pose ses valises à Perpignan en 2020. Aujourd’hui installée à Montpellier, Nicky Gonzalez développe cette « dynamique » – comme elle aime à l’appeler – dans les deux villes en simultané. La chanteuse amatrice délègue, responsabilise, pour que chacune des quelque cent soixante et une participantes puissent insuffler des initiatives. Et cela a bien germé à en croire sa publication Instagram.

Nicky Gonzalez en explique l’origine : « Musique Voyageuse est née lors d’un voyage en Patagonie chilienne, en 2019. En réalité, je voulais connaître de nouvelles personnes, des artistes locales, et des copines de concerts. Et puis, au fil de leurs témoignages, j’ai réalisé la triste réalité locale : c’est la région avec le plus de cas de féminicides au Chili, de violences conjugales et d’incestes. C’est une région très vaste avec une démographie dispersée géographiquement. Aujourd’hui, les femmes de cette région ont un collectif de femmes artistes. » Elle poursuit : « Je suis arrivée dans la région lors du confinement. Je ne connaissais qu’une seule fille qui a accepté de m’accompagner, avec l’idée de faire un concert de femmes. J’ai commencé à me déplacer dans la ville avec des affiches, à parler aux gens, etc. Avec trois femmes, dont Yineth, Morgane et Sarah, on a commencé à se réunir place Rigaud. On a fait notre premier concert à L’Atmosphère le 8 mars ; et Kévin, l’un des gérants, nous a beaucoup aidées. On peut dire que tout a commencé là. »

La chanteuse chilienne, institutrice à côté, tient à présenter son influence.

« L’histoire rebelle et rustique de Violeta Parra me motive beaucoup. Le folklore des années 30 et 40 au Chili était extrêmement masculin, et surtout macho. Violeta, née en 1917 dans la campagne du sud, collectait ce folklore lors de ses voyages à cheval et à pied. Avec sa caisse musicale, elle la diffusait par la suite. »

Comment les femmes intéressées peuvent-elles intégrer le collectif Musique Voyageuse ? « Petit à petit, le collectif apprend à se connaître. Pour adhérer, elles peuvent participer soit en tant que musicienne individuelle, soit pour notre chanson commune appelée « Chanson sans peur ». La prochaine activité sera en juin. Ce 8 mars, de nouvelles membres feront leurs débuts. Pour ce qui est de Marseille, Toulouse et Bordeaux, j’ai progressivement établi mes contacts; afin de pouvoir étendre le projet à d’autres villes à l’avenir. » La musicienne touche-à-tout conclut : « En plus des concerts, j’ai l’idée de faire une émission radio locale à Montpellier. Dans cette émission, en plus des concerts, il y aura une de l’enseignement de guitare pour débutantes. J’aimerais aussi développer un projet avec la mairie de Valparaíso, ma ville natale, pour faire des relations entre chanteuses du Chili et de France. »