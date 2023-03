À noter également la diffusion de Katvoman de Hadi Sheibani le 8 mars, en soutien au soulèvement du peuple iranien. Un temps d’échange et de débat au cinéma Le Castillet, animé par Amnesty International et en présence de Sorour Kasmai et de Masha Tousi, suivra le court-métrage.

La journée du 8 mars s’annonce remplie à Perpignan puisqu’après une manifestation place de la Victoire à 18h, une soirée « Grandes gagnantes, le retour » rythmée par des concerts féministes gratuits en présence des Mamelles et des Tata se déroulera sur le parvis de l’ancienne gare.

À Saint-Cyprien, Alexandre Charett-Dykes, historien de l’art, organise une conférence sur le thème « Être une femme et peintre au XVIIIe siècle » le 8 mars à 18h. Une soirée littéraire et musicale avec Emmanuelle Silvano, Catherine Barcelonne, Valérie Maignien, Christelle et la chanteuse Stéphanie Lignon est également prévue à la médiathèque Prosper Mérimée.

Le film Une affaire de femmes de Claude Chabrol sera diffusé à la salle de l’Union de Céret.

La commune de Maury organise une soirée spéciale « Femmes troubadours & Fin’Amor : rencontres occitano-catalanes » pour mettre à l’honneur les trobairitz, ces femmes troubadours aux productions méconnues. Le temps d’échange et de partage sera ponctué par des chants et des textes proposés par l’association La Remise avec la participation de la spécialiste de musique médiévale Gisela Bellsolà. Tous les participants pourront ainsi chanter, discuter et déguster des vins Nature de vigneronnes.

Une conférence « Femmes d’artisan et de commerçant : de l’ombre à la lumière » sera donnée à la médiathèque municipale de la ville de Thuir. Nicole Bertrand et Christian Combes reviendront sur l’importance des femmes, pourtant invisibles, dans les petites et moyennes entreprises.