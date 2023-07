L’avenir du musée de Tautavel se dessine avec cette annonce imminente

Presque 52 ans jour pour jour après la découverte d’Arago 21 à la Caune de l’Arago, ce 18 juillet, la présidente de la région Occitanie Carole Delga annoncera le projet retenu et le calendrier des travaux du nouveau musée de Tautavel.

Le musée de la préhistoire de Tautavel est né des nombreuses découvertes du site de la Caune de l’Arago et notamment Arago 21, surnommé l’Homme de Tautavel, mis à jour en 1971 par Henry et Marie-Antoinette de Lumley. Après un premier site construit en 1978, le musée actuel et les réserves destinées à recueillir les fruits des campagnes de fouilles sont inaugurés en 1992. Depuis cette date, le musée est resté dans son jus. Malgré le talent de la médiation culturelle et des animations, le site nécessite d’être repensé, rénové, et notamment pour y inclure les nouvelles technologies dans le parcours de visite.

La région avait décidé d’une consultation citoyenne pour le nouveau musée de Tautavel

De juillet à octobre 2022, la région lançait une consultation citoyenne pour choisir parmi plusieurs options. Celle d’une rénovation sur site, d’une construction sur un nouveau terrain propriété de la mairie de Tautavel, ou celle de l’annexion de la cave coopérative voisine de l’actuel musée qui semble être privilégiée. Parmi les éléments déjà publics, le budget qui dépasserait les 30 millions, et la nécessité d’une surface de l’espace de 2000M2 supplémentaires dédiés à l’exposition des collections. Lors du lancement de la consultation, des ateliers et réunions, une date d’inauguration était annoncée : celle de 2028. Date qui semble d’ores et déjà dépassée.

En attendant un musée repensé à Tautavel, les médiations culturelles se poursuivent

Ateliers taille, de propulseur, de création de bijoux ou de lancement d’un feu, les équipes de médiations ne lésinent pas leurs moyens pour expliquer comment vivait Arago 21 et son groupe. Il est aussi possible d’en savoir plus sur les plantes ou la cueillette avec une guide conférencière passionnée par ce sujet. Sans oublier les journées survies organisées par le musée de Tautavel. Une journée survie testée pour vous par la rédaction.