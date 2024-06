Rendez-nous national devenu incontournable en France et par-delà les frontières, les Journées Européennes de l’Archéologie se tiendront du 14 au 16 juin 2024. Avec presque 2 000 initiatives en Europe et la participation de 32 pays européens, les JEA 2023 ont rencontré un franc succès. Plus de 670 manifestations avaient eu lieu en France.

En cette année olympique, des « olympiades préhistoriques » mêlant archéologie expérimentale et épreuves sportives proposeront des championnats de tirs aux armes préhistoriques, des régates de pirogues néolithiques, des épreuves de tir de précision à la sagaie. Comme chaque année, la journée du vendredi sera consacrée aux scolaires.

Quel est le programme dans les Pyrénées-Orientales pour cette 15e édition des JEA ? Seuls deux lieux avaient organisé des événements en 2023. Cette année, c’est bien plus.

Le musée de Tautavel ne manque pas à l’appel

Le musée de Préhistoire de Tautavel ne manquerait pour rien au monde ces Journées Européennes de l’Archéologie. Cette année encore, plusieurs animations seront proposées aux visiteurs. Ils pourront découvrir les méthodes de fouilles, s’exercer à l’archéologie de terrain et découvrir l’exposition Archéocapsule dédiée à l’archéologie des terrains. Pour l’occasion, l’entrée au musée, les visites guidées et les ateliers sont gratuits.

Le centre archéologique Rémy Marichal, oppidum de Ruscino

L’année dernière, l’oppidum de Ruscino à Perpignan était l’autre lieu qui avait accueilli des visiteurs pour des manifestations en lien avec les Journées Européennes de l’Archéologie. Cette année encore, parmi le riche programme du week-end, deux visites guidées seront proposées. La première pour découvrir le travail du toïchographologue (le spécialiste des peintures murales) et la seconde pour découvrir le site archéologique de Ruscino ainsi que l’exposition d’été Objets restaurés, passé conservé. Les amateurs d’archéologie pourront également s’essayer à diverses démonstrations et ateliers pour apprendre à fabriquer une lampe à huile, découvrir l’armement des gladiateurs ou encore s’initier au modelage de médaillons.

Les activités proposées au musée de Bélesta

Installé dans l’ancien château médiéval, le musée de Bélesta présente les objets issus de fouilles archéologiques de la grotte à proximité de la commune. Lors de ces Journées Européennes de l’Archéologie, les visiteurs pourront visiter la grotte, le musée et l’exposition temporaire pour découvrir les collections de céramiques, les outils de la vie quotidienne de l’Homme du néolithique, ainsi que des reconstitutions grandeur nature.

Découvrir le chantier Inrap à Font-Romeu et à Castelnou

Deux fouilles viennent de débuter à Font-Romeu, entre les écoles et le centre médical de la ville, sur les projets de lotissement « La Carella » et « Les Hauts de Riat Bia ». Une vingtaine d’archéologues ont été missionnés pour faire « parler » les pierres et collecter de précieux débris laissés par les ancêtres. Les vestiges couvrent 9 000 ans d’histoire depuis les chasseurs-cueilleurs du Mésolithique jusqu’à la montagne structurée telle qu’elle est connue aujourd’hui. Pour ces Journées Européennes de l’Archéologie, les archéologues accueilleront les plus curieux ou les passionnés d’histoire sur les sites des fouilles.

Des fouilles sont aussi en cours sur le site de Teixonères à Castelnou. Un site qui abrite un oppidum protohistorique (habitat préhistorique) et découvert dans les années 2000. Une visite exceptionnelle sera proposée dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie (annulation en cas de pluie).

Et un spectacle à découvrir à Collioure

Les spectacles s’enchaînent à Collioure. Le 15 juin, une découverte exceptionnelle du Château royal sera proposée avec une immersion en deux temps. Les visiteurs débuteront par une visite guidée panoramique et poursuivront par l’écoute du conte Pierre de cœur. Un conte en 5 épisodes à écouter lors de cette nocturne dans l’intimité de la cour d’honneur du château.