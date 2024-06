Le documentaire sur l’homme de Tautavel bientôt diffusé en avant-première

Ce 24 juillet 2024, la commune de Tautavel diffusera sur écran géant et en avant-première « Tautavel, vivre en Europe avant Neandertal ». Un an auparavant, la réalisatrice Emma Baus

Les fêtes de la Préhistoire à Tautavel, le 24 juillet, seront l’occasion de découvrir 18 ateliers, la reconstitution d’un village préhistorique, et le marché gourmand. La journée se conclura par la diffusion, sur la place du village et dès 21h, du documentaire inédit de 90 minutes. Une projection gratuite et pour tous publics.

Plus d’une année pour réaliser le documentaire sur l’homme de Tautavel

« Tautavel, vivre en Europe avant Neandertal » est un documentaire réalisé par Emma Baus et Tangerine Production. En mai 2023, la jeune femme s’était lancée dans ce projet, en partenariat avec France Télévisions. En 90 minutes, le documentaire tente de retracer la vie de l’homme de Tautavel. «Cela a été un sacré challenge de convaincre France Télévisions de nous suivre sur ce projet. C’est la première fois que l’on reconstitue la vie des ancêtres de Néandertal en France et l’une des premières fois en Europe !» avait confié la réalisatrice il y a un an, lors du tournage. «Au bout de 60 ans de fouilles et d’analyses, on peut vraiment commencer à dire des choses.»

La démarche repose sur les découvertes scientifiques qui peuvent expliquer l’histoire de la grotte et de ses habitants. Ainsi, des spécialistes témoignent dans le documentaire. Ils décryptent les trouvailles et les recherches menées depuis ces 60 dernières années. C’est le cas notamment de la paléoanthropologue Amélie Vialet. La scientifique se penche sur l’analyse de dents découvertes dans la Caune de l’Arago. Afin de compléter le documentaire, des animations sont superposées au décor réel. Celles-ci ont été réalisées par Eric Serre, connu pour ses effets spéciaux dans un précédent documentaire.

Bien que l’avant-première soit annoncée pour le 24 juillet, la date de la diffusion télévisée n’a pas encore été dévoilée. Selon le musée de Tautavel, « la date de diffusion en prime time sur France Télévisions, dans l’émission Science Grand Format de France5 n’est pas encore connue ». Les équipes de communications avancent une fourchette entre la fin 2024 et le début 2025.

