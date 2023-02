Chiche d’annoncer de la neige près de Perpignan sans un titre racoleur ?!

Article mis à jour le 6 février 2023 à 19:50

C’est sur ses réseaux sociaux que l’association de bénévoles et de passionnés de Météo Pyrénées s’est récemment insurgée contre un titre de presse dont elle jugeait l’accroche trop «racoleuse». Pour le Président de l’association, les prévisions à plus de 2 ou 3 jours concernant la neige sont très peu fiables. Et même si, ce 7 février, le département des Pyrénées-Orientales est placé en alerte pour chutes de neige, cela ne justifie pas des titres trop sensationnels.

«À force de voir des alertes, il va faire froid, il va faire chaud, les gens ne font plus attention». Christophe Dedieu, président de Météo Pyrénées, fait le parallèle avec le conte Pierre et le Loup. Quand Pierre, à force de crier à tort au loup, se trouva fort dépourvu quand le loup vint et les villageois ne le crurent point.

Mais au fait, va-t-il neiger à Perpignan ce 7 février ?

Alors oui, il va neiger dans les Pyrénées-Orientales. Mais selon Christophe Dedieu et les prévisionnistes de Météo Pyrénées, cela n’a rien d’exceptionnel. Concrètement, le prévisionniste de Météo Pyrénées annonce une limite pluie/neige à 500 mètres. «L’épisode va démarrer mardi matin avec des précipitations sous forme de neige dès 300/400m entre les Corbières, le Fenouillèdes, le Conflent et le Vallespir. Il s’agira de pluie dans la plaine du Roussillon et le long du littoral. Dans l’intérieur des terres la neige pourrait bien tenir notamment dès 500m. (…) Le vent venant de la mer devrait (…) faire remonter la limite pluie-neige vers 700/800m dans l’après-midi. En montagne, entre le massif du Canigou et le Puigmal les chutes de neige seront soutenues toute la journée.» Mais ces phénomènes, insiste Christophe Dedieu, sont très difficiles à prévoir au-delà de 48 ou 72h. Or le média incriminé a mis en exergue des tendances à 10-15 jours. «Ils sont allés chercher des images de températures à l’altitude de flux de masse d’air et ils ont mis ça sur la page de garde de leur article annonçant une vague de froid. Alors oui, il y avait une possibilité de grand froid ; mais à l’instant T, on voit bien qu’il n’y aura pas cette vague de grand froid ! Ces titres agacent les prévisionnistes parce qu’ils trouvent que c’est du sensationnalisme. Normalement, cela ne devrait pas avoir sa place dans la presse écrite. Parce que cela rend les vraies alertes beaucoup moins visibles par le grand public !»

Météo Pyrénées annonce également un coup de mer sur le littoral catalan

Selon les prévisionnistes de Météo Pyrénées, le premier vrai coup de mer de l’hiver est attendu pour mardi 7 février sur la côte Vermeille et le Cap Béar avec des creux de 3 à 4 mètres et «une mer de levant bien formée». Selon ces spécialistes de la météo, «la Surcote sans doute limitée par la durée de l’épisode limitée à demain : 0,5 à 1m. Un peu de spectacle donc à prévoir. Ce levant donc, est prévu avec des rafales maximales à 70/90km/h avec un maximum en fin d’après-midi demain. Cet épisode ne devrait pas s’étendre vers l’ouest au-delà du Conflent, et s’achèvera rapidement dans la nuit de mardi à mercredi.»

Prévisionnistes et photographes réunis pour informer bénévolement sur les conditions météo des Pyrénées

Depuis une dizaine d’années, Christophe Dedieu et quelques passionnés ont lancé Météo Pyrénées. «Nous sommes une association météorologique à but non lucratif. Et nous comptons une centaine d’adhérents répartis sur toute la chaîne des Pyrénées. Parmi les adhérents, des passionnés de météo mais aussi de photographie comme moi. Nous sommes tous bénévoles ; certains ont un travail à côté, d’autres sont retraités, parfois des anciens de Météo France. Nos prévisionnistes ne font pas de bulletins, seulement quand il se passe quelque chose d’intéressant.» Et c’est le cas avec le bulletin du 6 février pour le lendemain dans les Pyrénées-Orientales ? Oui, car selon Christophe Dedieu, même si les quantités de pluie ne sont pas exceptionnelles, c’est l’état de sécheresse du département qui justifie ce bulletin. L’association qui compte une communauté de plus de 400.000 personnes sur ses différents réseaux sociaux pilote 27 webcams dans les Pyrénées ; dont 5 pour le seul département des Pyrénées-Orientales. Et au-delà de l’aspect météo, Christophe Dedieu insiste sur le volet mémoire et notamment sur les glaciers des Pyrénées.