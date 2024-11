Plan social chez Auchan, quel impact pour l’hypermarché de Perpignan ?

Article mis à jour le 5 novembre 2024 à 15:36

Ce 5 novembre 2024, le groupe Auchan a publié un communiqué de presse annonçant la suppression de 2 389 emplois et plusieurs fermetures de magasins. Si les Pyrénées-Orientales ne sont pas concernés par les fermetures, selon nos informations, une réunion se tiendra demain matin pour connaître la déclinaison du plan national et le détail des emplois menacés à Auchan Porte d’Espagne.

Auchan Perpignan emploie plus de 500 personnes

En 2020, l’enseigne avait déjà réduit ses effectifs pour s’adapter à de nouvelles habitudes des consommateurs. Même si à Perpignan, seule une dizaine de postes étaient concernés. Rien à voir avec le plan annoncé ce début novembre 2024. Le communiqué de presse publié par Auchan Retail fait état d’une « baisse constante de fréquentation en magasin » et « une dégradation de ses résultats » depuis 2012. « Sur la période, et avant l’intégration des magasins Casino, sa part de marché a chuté de 12,1 % à 8 %, ses revenus ont reculé de 2,26 milliards d’euros. (…) Face à ce constat et dans un contexte ultra-concurrentiel, Auchan doit rebondir ».

Et le groupe commercial de détailler son plan d’action pour faire face et « rebondir ». L’enseigne qui emploie 153 965 salariés dans 12 pays veut ouvrir trois chantiers structurants. Selon le groupe, propriété de la famille Mulliez, il faut améliorer l’expérience client. Sur la vente des produits alimentaires, le spécialiste de la grande distribution « renforcera ses métiers de bouche et ses marques ». Quant aux produits hors alimentation, Auchan veut se recentrer sur les produits du quotidien et saisonniers. Auchan annonce aussi vouloir revenir à « un positionnement prix plus attractif », ce qui passe par une baisse des coûts et une simplification de son organisation.

Si dans le détail, le magasin de Perpignan n’a pas encore communiqué avec ses salariés, l’enseigne a déjà dévoilé son plan au niveau national. Au total 2 389 emplois sont ciblés par cette coupe dans les effectifs. La mutualisation des fonctions support permettrait à l’enseigne d’économiser 784 emplois. Une mutation de la logistique permettrait la suppression de plus de 200 postes. Par ailleurs, dans les magasins, plusieurs métiers sont voués à disparaître, entraînant la fin de 915 emplois. Les services de communication du groupe Auchan ont également annoncé la fermeture de plusieurs établissements. Au total, 466 postes sont sur la sellette via la fin de trois hypermarchés, un supermarché et six magasins d’ultra proximité.

Auchan veut sortir de l’image de l’hyper

Si Auchan Retail compte 2 354 points de vente – de l’hypermarché, à la supérette, en passant par le drive – l’enseigne entend redimensionner une soixantaine de ses grands hypermarchés.

Celui de Perpignan avec 14 600 m2 de surface commerciale pourrait bien être concerné par cette coupe. Dès le mois de juillet 2024, nos confrères du journal Actu Perpignan dévoilaient que le magasin situé au sud de Perpignan pourrait perdre jusqu’à 25% de sa surface. Et passer de 14 600 à 12 000 m2 à horizon 2028.

« Il s’agit, au cas par cas, de définir le bon format, la bonne formule, en épousant les spécificités locales et les habitudes de consommation. » Auchan veut que ses hypermarchés deviennent des plateformes logistiques « préparant les commandes et les produits faits maison à destination des supermarchés, des drives ou de la livraison à domicile ».

Plus d’informations à venir.