Comment les professionnels ont-ils perçu la saison touristique 2024 en Occitanie ?

Article mis à jour le 18 novembre 2024 à 11:08

Un bilan contrasté de la saison touristique 2024

À l’issue de la saison touristique – de mai à septembre -, le sentiment des professionnels du tourisme d’Occitanie est contrasté. Bien que l’inflation continue de peser sur l’économie, 58 % des sondés estiment avoir enregistré un niveau d’activité supérieur ou égal à celui de l’année dernière. 61 % expriment une satisfaction de la fréquentation sur la saison.

Mais seulement 55 % des professionnels confient que leur saison s’est déroulée comme prévu ou mieux que prévu. Une proportion importante mais en baisse par rapport à celle enregistrée en 2023 (62 %). Ce sentiment est particulièrement marqué dans les secteurs de la restauration, du commerce et des services, où les retours sont parmi les plus mitigés.

Des difficultés qui réduisent la satisfaction des professionnels

Les difficultés de recrutement demeurent une problématique majeure : 42 % des structures ayant réalisé des recrutements pendant la saison estiment avoir rencontré des difficultés. Les établissements d’hébergement marchand et de restauration sont les plus touchés, avec respectivement 46 % et 52 % des structures confrontées à ce problème.

65 % des professionnels estiment avoir été impactés par les coûts de l’énergie et des matières premières. Cette situation affecte particulièrement le secteur de la restauration. En effet, 87% des acteurs rapportent un impact direct sur leurs activités.

47 % des professionnels du tourisme pensent avoir été impactés par des évènements climatiques durant la saison. Une proportion en hausse de 3 points comparativement à 2023.

Un engagement en faveur de l’environnement

Deux tiers des professionnels du tourisme d’Occitanie ont engagé des actions pour inciter leurs clients à adopter des comportements éco-responsables. En ce sens, 15 % d’entre eux ont appliqué un plan d’actions.

Ces différentes mesures semblent avoir été bien suivies par les clients puisque 80 % des répondants ayant mis en place des initiatives admettent que ces dernières ont été adoptées par les clients.

Les actions concernent en grande partie le traitement des déchets, l’économie d’eau et la réduction de la consommation électrique.

Zoom sur une filière Agritourisme en retrait

Selon une enquête menée par l’Observatoire Régional de l’Agritourisme, les professionnels de cette filière ont rencontré des difficultés importantes.

Seuls 47 % des structures agritouristiques jugent leur saison satisfaisante contre 61 % en moyenne pour l’ensemble des professionnels touristiques de la région. Les acteurs agritouristiques les moins satisfaits sont ceux issus de la viticulture. En effet, seuls 36 % d’entre eux expriment leur satisfaction par rapport à la fréquentation touristique estivale contre 57 % des professionnels issus de la non-viticulture.

Pour 58 % des professionnels de l’agritourisme et 70 % des acteurs viticoles, la saison ne s’est pas déroulée comme prévu. La majorité des sondés mentionnent un niveau d’activité inférieur à celui de l’année précédente. Ils sont 53 % pour l’ensemble de la filière et 64 % pour ceux pratiquant une activité viticole.

Parmi les structures qui recrutent, 40% des professionnels issus de la viticulture affirment avoir rencontré des difficultés de recrutement. Une proportion supérieure à celle relevée pour les professionnels issus de la non-viticulture (32 %).

65 % des professionnels de la viticulture ont reconnu avoir été impactés par les coûts de l’énergie et des matières premières. Une proportion équivalente aux professionnels non issus de la viticulture (66 %). En revanche, une importante différence est notable concernant les évènements climatiques. 65 % des professionnels issus de la viticulture déclarent avoir été impactés par les évènements climatiques contre 49 % des professionnels non issus de ce secteur.