80 vaches, ânes ou poulettes participent à la Fête de l’agriculture de Perpignan

80 ! C’est notre chiffre de la semaine… et le nombre d’animaux dans les allées de la première Fête de l’agriculture organisée du 11 au 13 octobre 2024. Les visiteurs pourront admirer au Palais des expositions de Perpignan un panel d’animaux venus des Pyrénées-Orientales : dix vaches, génisses et un taureau originaires du Conflent et des Aspres, 30 brebis, agneaux et agnelles des Albères, deux ânes catalans, quatre chèvres naines, ainsi qu’une trentaine de poules et autres volailles.

Cependant, selon nos informations, aucune trace de cochon ni d’autruche* cette année, en dépit des élevages locaux. Parmi les raisons invoquées par l’organisation, des difficultés logistiques et des enclos spécifiques pour ces animaux. Quoi qu’il en soit, pour cette première édition de la Fête de l’agriculture à Perpignan, il n’y aura ni queues en tire-bouchon, ni longs cous. Toutefois, l’organisateur n’exclut pas leur présence dans les futures éditions et rappelle, en catalan, que tout se fait « poc a poc** ».

Si Perpignan attend encore sa liaison à grande vitesse avec Paris, l’idée d’organiser un salon de l’agriculture dans la ville catalane a bel et bien germé dans la capitale. Chaque année, près de Paris, citadins et ruraux se retrouvent lors du célèbre Salon international de l’agriculture. Mais le nombre d’animaux y est sans commune mesure : en 2024, pas moins de 2 380 animaux, représentant 378 races, y ont été présentés. Des professionnels des Pyrénées-Orientales étaient d’ailleurs parmi les exposants. L’année dernière, la charcuterie Bonzom de Saillagouse, la Cave l’Étoile de Banyuls-sur-Mer, ou encore la maison Desclaux d’anchois de Collioure avaient fait le déplacement.

Pour l’édition de 2025 du Salon international de l’agriculture, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales et la Chambre d’agriculture ont décidé d’envoyer une délégation plus importante sous la bannière commune Pays Catalans. Le stand dédié aux Pyrénées-Orientales s’étendra sur une surface de 80 m2 et cet espace exposant fédérera une vingtaine de producteurs, d’artisans et de commerçants. Un espace dégustation valorisant les produits locaux, ainsi qu’un espace de promotion touristique et d’attractivité sont également prévus.

Mais en attendant 2025, les agriculteurs et éleveurs des Pyrénées-Orientales ont fait l’expérience de leur premier salon de l’agriculture à domicile.

*Même si l’animal semble exotique, l’organisation nous confirme que l’élevage d’autruches se pratique bel et bien dans les Pyrénées-Orientales.

**Poc a poc : Petit à petit.