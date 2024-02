Salon de l’agriculture : qui représentera les Pyrénées-Orientales en 2024 ?

Article mis à jour le 19 février 2024 à 11:16

Alors que la colère des agriculteurs semble plus discrète, les paysans attendent toujours la concrétisation des promesses faites par Gabriel Attal juché sur sa botte de paille. Vins, bière, charcuterie, huile d’olive, anchois… qui représentera les Pyrénées-Orientales au grand rendez-vous entre les agriculteurs et les Français ? Au total, 134 producteurs d’Occitanie feront le déplacement pour cette 60e édition du Salon International de l’Agriculture qui se tiendra à Paris du 24 février au 3 mars 2024. Photo © Idriss Bigou-Gilles via Hans Lucas.

Quels producteurs des Pyrénées-Orientales au salon de l’agriculture 2024 ?

En 2024, le stand de l’Occitanie au salon de l’agriculture accueille 134 agriculteurs venus des 13 départements de la région, plusieurs sont catalans.

La brasserie-distillerie La Canya à Saint André travaille au maximum avec des producteurs locaux aussi bien pour les matières premières que pour les matières sèches. En plus des deux gammes de bières – traditionnelle et craft -, différents spiritueux y sont produits. Tous sont certifiés bio et Sud de France.

Cédric du Mas du Mouton Noir de Tautavel présentera ses boissons alcoolisées aux visiteurs. La Cave l’Etoile et de Banyuls-sur-Mer et Terre des Templiers, déjà présents lors de la Foire de Paris en 2023, seront également de la partie pour cette 60e édition du Salon. La cave Banyuls l’Etoile fêtait en 2020 sa 56e venue au Salon International de l’Agriculture. Le Domaine Cazes représentera Rivesaltes avec ses vins.

Créée en 1981, la charcuterie Bonzom est une entreprise familiale implantée à Saillagouse et une habituée du Salon International de l’Agriculture. Diverses spécialités locales seront à découvrir : fuet catalan, chorizo, saucisson, foie gras maison dont certaines déjà récompensées comme le Jésus Cerdan ainsi que le fromage de tête et le pâté de campagne, trois produits ayant obtenu la médaille d’argent au concours général agricole Paris 2023. La charcuterie Bonzom élève ses propres porcs en plein air.

À Vinca, la famille Deixonne à qui appartient le Domaine Les Farrères est engagée depuis trois générations dans une agriculture sans résidus, raisonnée et de qualité pour le bien-être de tous et de la Terre. Les olives utilisées pour la réalisation de l’huile sont cultivées dans les Pyrénées-Orientales. À découvrir également les noix et le baume réparateur à base d’huile d’olive pour le visage et le corps.

Cette édition du Salon International de l’Agriculture de Paris ne pouvait pas se dérouler sans la présence d’un représentant de Collioure et ses célèbres anchois. C’est la Maison Desclaux qui aura cet honneur, les Anchois Roque avaient participé au salon REGAL Sud de France en décembre 2023.

Le département des Pyrénées-Orientales sera également mis à l’honneur avec Sibio! et ses jus de fruits bio et non alcoolisés. Les fruits viennent de Bouleternère, Ille-sur-Têt, Ponteilla, Valencia ou encore Nyls.

Carole Delga poursuit son soutien aux agriculteurs d’Occitanie

Carole Delga sera présente au Salon International de l’Agriculture le 27 et le 28 février afin de travailler avec les professionnels agricoles pour trouver des solutions ayant pour objectif de mieux rémunérer les agriculteurs pour leur travail et leur garantir un accès à l’eau. Pour rappel, le département des Pyrénées-Orientales est sévèrement touché par une crise de l’eau.

La présidente de la région Occitanie sera accompagnée de Vincent Labarthe, vice-président en charge de l’Agriculture et de l’Enseignement agricole et de Jean-Louis Cazaubon, vice-président de la Souveraineté alimentaire et de la Viticulture. Carole Delga avait déjà montré son soutien aux agriculteurs en se rendant le 26 janvier sur un point de blocage sur l’A64 à Montastruc-de-Salies en Haute-Garonne.

Elle profitera de sa visite pour recevoir sa médaille qui témoigne de son engagement envers le monde agricole. La présidente de la région Occitanie figure sur la liste des 19 heureux élus choisis pour recevoir cette distinction unique.