Le vendredi 10 janvier 2025, une quinzaine de membres de la Confédération Paysanne des Pyrénées-Orientales, accompagnés de Sylvie Colas, Secrétaire nationale de l’organisation, ont mené une action pour dénoncer les conséquences de l’agrivoltaïsme sur les terres agricoles du département.

Cette initiative avait pour but de mettre en lumière les impacts économiques et environnementaux de ces installations sur l’avenir des paysans et paysannes. Photos © Confédération paysanne.

Une mobilisation contre les installations photovoltaïques sur terres agricoles

L’action s’est déroulée dans les Aspres, où la Confédération Paysanne critique la prolifération des projets photovoltaïques sur des terres agricoles. Ces installations, favorisées selon le syndicat agricole par des politiques publiques et le soutien de certaines instances locales, sont accusées de concurrencer directement la souveraineté alimentaire et de compliquer l’installation de nouveaux agriculteurs. Selon la Confédération Paysanne, le déploiement de l’agrivoltaïsme engendre également des hausses des prix fonciers et des conflits d’intérêts.

La Confédération Paysanne demande l’abrogation de l’article 54 de la loi d’Accélération de la Production des Énergies Renouvelables, qui facilite l’installation de panneaux solaires sur les terres agricoles. Elle plaide pour une interdiction stricte de ces projets sur des espaces agricoles, naturels et forestiers, estimant que les surfaces artificialisées et les toitures suffisent pour atteindre les objectifs énergétiques.

Elle préconise également une réforme des SAFER pour garantir leur rôle dans la préservation des terres agricoles et une gouvernance indépendante pour la Chambre d’Agriculture, afin d’éviter toute influence des entreprises du secteur photovoltaïque.

Un enjeu majeur pour l’agriculture des Pyrénées-Orientales

La Confédération Paysanne souligne dans son communiqué que les Pyrénées-Orientales sont particulièrement touchées par ce phénomène, à l’image des nombreux projets dans les Aspres. L’organisation alerte sur le risque de voir les terres agricoles se transformer en supports pour des projets énergétiques, au détriment de leur vocation première : nourrir la population et permettre l’installation de nouvelles générations d’agriculteurs.

Dans le prolongement de son action du 10 janvier, la Confédération Paysanne a annoncé ce jour le dépôt d’un nouveau recours contre un décret facilitant les installations photovoltaïques au sol de moins de 3 MWc sans permis de construire. Selon le syndicat, cette simplification administrative, incluse dans un texte dédié aux installations sur les parkings, risque d’échapper au contrôle des services de l’État déjà saturés.