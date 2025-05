Albert Om, Toni Clapés, Joan Maria Pou i Jair Domínguez caps de cartell de la 2a edició del Podfest Roses

La ciutat de Roses tornarà a acollir un any més la 2a edició del Podfest Roses, el festival de pòdcasts en directe que enguany es focalitza en la varietat de formats i veus. El festival se celebrarà els dies 16 i 17 de maig a la platja i al Teatre de Roses com escenaris principals i amb alguns dels noms més destacats del panorama català com Albert Om, Joan Maria Pou, Toni Clapés, Jair Domínguez i pòdcasts com El Loft, La Riota o L’Arrabassada.

Programació

El 16 de maig es donarà el tret de sortida amb el pòdcast Què t’ha passat? presentat per Albert Om i Joan Maria Pou i en directe des del Mas de les Figueres. El seguiran el programa Déus i Simis, i tancarà la jornada el pòdcast polític L’Arrabassada.

El dissabte 17 de maig el festival presentarà un espectacle creat especialment per Podfest, Toni Clapès vs. Guillem Estadella conduït per Georgina Grau, un cara a cara entre el món boomer i el món mil·lennista. A la tarda pujaran a l’escenari Laura Grau amb el pòdcast Grau x Grau i seguidament, Catlletres presentarà Cat Tomàquet.

Aquell mateix vespre, serà el torn de Berta Aroca i Alberto Gadel amb El Loft al Mas de les Figueres, i tancarà la nit La Riota, amb un convidat sorpresa, i el pòdcast Desobediència Cruyffista de tertúlia esportiva.

El festival col·labora amb l’Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme de la Costa Brava, i compta amb el partner oficial d’Estrella Damm i 3Cat.