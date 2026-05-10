Revue de presse du 10 mai 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Dans les colonnes économiques nationales : le second souffle des Toiles du Soleil et le projet d’un cluster de l’économie bleue. Vous l’avez manquée ? (Re)lisez la précédente revue de presse.

Le quotidien s’est plongé dans les 700 pages de « L’Odyssée du savoir. Vraies sagesses et fausses croyances » de l’auteur Jean-Jacques Bedu. « Ne cherchez pas son nom au sein des grandes institutions. Il ne siège pas parmi les professeurs, chercheurs patentés et universitaires reconnus. Jean-Jacques Bedu est opticien à Perpignan. Cet autodidacte rigoureux et passionné, fondateur et président de l’association Mare Nostrum, a déjà à son actif de nombreux ouvrages – essais, biographies et romans. »

Mediapart / « Le système Aliot » ou l’usage de la justice comme levier de dissuasion

« Réélu à la mairie de Perpignan pour un second mandat et désormais président de la métropole, Louis Aliot est connu localement pour multiplier les procédures judiciaires contre des militants associatifs et des opposants politiques. Ces derniers dénoncent une multiplication inquiétante des procédures-bâillons. »

France Info / Six mois après de premières inscriptions, deux nouvelles étoiles de David peintes sur la façade d’un bar à Perpignan

« Deux étoiles de David ont été peintes sur la façade d’un bar à Perpignan (Pyrénées-Orientales) dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mai, rapporte ICI Roussillon. Le manager compte porter plainte pour ‘que ça ne reste pas impuni’. »

Les Échos / La manufacture des Toiles du Soleil repart de l’avant

« Emblème des tissus catalans colorés – gammes de productions au mètre, pour l’ameublement et le linge de maison – installé à Saint-Laurent-de-Cerdans, dans les Pyrénées-Orientales, Les Toiles du Soleil trouvent un second souffle après une phase de redressement judiciaire. »

Le journal des entreprises / Les Pyrénées-Orientales vont créer un cluster de l’économie bleue

« Dans le cadre de la labellisation Territoire d’industrie obtenue en 2023, les collectivités des Pyrénées-Orientales ont identifié trois sous-filières prioritaires au sein de l’économie bleue : l’industrie nautique, les biotechnologies marines, et l’innovation valorisant l’eau douce. »

Le Figaro / Les Quatre Cents Coups, Amélie Poulain… Claire Maurier est décédée à l’âge de 97 ans

« Née Odette-Michelle-Suzanne Agramon le 27 mars 1929 à Céret (Pyrénées-Orientales), d’une mère cannoise et d’un père catalan, directeur d’un cinéma sur la Croisette, la jeune fille aux faux airs de Léa Massari vit les premières heures des films parlants dans les pas de son géniteur qui ouvre des salles de spectacles en province. »