Le photographe Robert Julia exposé au musée d’art moderne de Céret

Le musée d’art moderne de Céret accueillera, du 7 décembre 2024 au 7 septembre 2025, une exposition dédiée à l’œuvre du photographe catalan Robert Julia. Cet événement met en lumière son regard humaniste, à travers près de soixante tirages originaux et des pièces inédites, dans le cadre d’un accrochage spécial. Une initiative rendue possible grâce à une donation généreuse d’Élisabeth Julia, épouse du défunt artiste.

Photo Robert JULIA, Festival de Sardanes dans les arènes de Céret. « Aplec pluvieux » 1989. Photographie argentique en noir et blanc, 26,5 x 39,3 cm. Don de Elisabeth Julia Veuve en 2024. © Adagp, Paris, 2024.

Un hommage à une figure clé de la photographie catalane

Robert Julia (1920-2003), photographe emblématique de la région catalane, a capturé avec sensibilité la vie locale et les paysages méditerranéens. Ses clichés, empreints de subtilité et d’empathie, offrent une vision évocatrice de la culture occitane et catalane. Cette récente donation permet de redécouvrir une œuvre qui a marqué l’histoire artistique de Céret et de la Catalogne. L’exposition s’inscrit dans le cadre du parcours permanent du musée et propose une exploration de l’évolution artistique de Julia, des premiers essais photographiques aux compositions matures révélant des scènes de la vie pyrénéenne et des portraits saisissants.

Un parcours atypique et un ancrage local

Né à Céret, Robert Julia découvre la photographie à l’âge de 19 ans. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il réalise des reportages sur des chantiers industriels avant d’être envoyé en Allemagne. Il revient dans sa ville natale en 1945, où il travaille dans l’entreprise familiale. Dans les années 1950, il choisit de se consacrer pleinement à la photographie, délaissant la peinture étudiée avec Camille Descossy à l’école des Beaux- Arts de Montpellier. Le photographe privilégie la vie en Vallespir à une carrière internationale, malgré l’intérêt de galeries américaines pour son travail. Ses images capturent la vie quotidienne, les paysages tourmentés et les fêtes traditionnelles de la région, faisant de Céret une source d’inspiration constante.

Un rendez-vous artistique incontournable

L’exposition, accessible dès le 7 décembre, est située dans le cabinet d’arts graphiques du musée, récemment rénové. Les visiteurs pourront y découvrir non seulement des clichés emblématiques, mais aussi des œuvres inédites mettant en valeur la diversité et la profondeur de l’approche humaniste de Julia. Ce dernier a contribué, par ses œuvres, à façonner l’identité artistique de Céret, ville surnommée « la Mecque du cubisme » pour son rôle central dans l’art moderne.

Informations pratiques :

Le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h (fermé le lundi). Les tarifs d’entrée varient entre 6 et 10 €, avec des gratuités pour certains publics, comme les moins de 18 ans et les étudiants en arts.