Agrandi et rénové, le musée d’art moderne de Céret réouvre ses expositions

La collection permanente du musée de Céret est constituée à partir de dons recueillis par Frank Burty Haviland et Pierre Brune, auprès d’artistes ayant séjourné à Céret. Elle comprend également le legs de Michel Aribaud, l’archiviste de la ville, qui a connu les artistes de passage à Céret et avait constitué une collection personnelle d’œuvres d’Auguste Hervin, Juan Gris, André Masson…

Dans les années 1950, Picasso et Matisse font don de pièces exceptionnelles au musée. Parmi celles-ci, une série de 28 coupelles en céramique sur le thème de la corrida pour Picasso. Matisse, quant à lui, offrira 14 dessins réalisés lors de son séjour dans le port de Collioure en 1905. La collection permanente retrace le passage des artistes les plus importants du XXe siècle à Céret.