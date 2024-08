Dans le cadre du festival OFF de Perpignan, du 2 au 5 septembre, le photographe Yann-Arthus Bertrand installe son studio dans les locaux de la Chambre de commerce et d’industrie. Connu entre autres pour ses images de « La Terre vue du ciel », le parrain de la 30e édition du festival de photographie poursuit son projet de représenter « les Français et Ceux qui vivent en France ».

En partenariat avec l’historien et démographe Hervé Le Bras, Yann-Arthus Bertrand photographie les habitants de la France accompagnés de ceux qu’ils aiment. Ces modèles d’un jour posent en compagnie de leurs proches, de leurs collègues ou encore de leurs animaux. Depuis le début du projet, 20 000 personnes ont été photographiées.

La CCI se dit ravie d’accueillir en ses murs le studio éphémère du photographe. « Depuis plus de 30 ans, Yann-Arthus Bertrand photographie les habitants de la France accompagnés de ceux qu’ils aiment, de leur famille, de leurs amis, de leurs collègues de travail, et même de leurs animaux. »

Cliquez pour réserver votre séance photo avec Yann-Arthus Bertrand

Le photographe a déjà posé son boîtier dans le département. En 2023, il avait photographié 600 personnes à Céret. Si vous souhaitez faire partie intégrante du projet qui sera finalisé par un ouvrage publié aux éditons Actes Sud, il suffit de s’inscrire gratuitement sur le site internet du photographe et réalisateur. www.yabstudio.fr