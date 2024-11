Gens du voyage : 2065 caravanes dans les Pyrénées-Orientales en 2024

2065 ! C’est notre chiffre de la semaine… En 2024, dans le cadre des grands passages, la préfecture a comptabilisé 2065 caravanes dans les Pyrénées-Orientales. Un chiffre en forte hausse par rapport à 2023, où les services de l’État avaient enregistré 1376 caravanes.

Chaque année avec les beaux jours, les caravanes fleurissent et les maires des Pyrénées-Orientales s’insurgent contre ces voyageurs qui s’installent parfois sans autorisation et en dehors des zones prévues à cet effet. Sous l’impulsion des sénateurs et sénatrices, le nouveau ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau lance un « plan d’action ». Au Sénat, le 23 octobre, le ministre déclarait vouloir répondre à l’exaspération des maires. Ce plan doit, selon le ministre, aboutir à de « nouvelles mesures d’ordre public, d’enquêtes patrimoniales et de réparations de dommages » en cas d’atteintes à des biens publics ou privés ». Dans un courrier adressé aux maires du département, Lauriane Josende se disait « consciente de cette problématique de l’occupation illicite de terrains communaux. »

La sénatrice déclare avoir été saisie à de nombreuses reprises sur ce sujet. Dans son message aux maires du département, Lauriane Josende précise : « vous m’avez fait part de vos difficultés et de votre exaspération, ainsi que celles de vos administrés, face à l’occupation illégale de terrains privés ou publics. » Depuis son élection en septembre 2023, la sénatrice Les Républicains avait déjà interpellé le prédécesseur de Bruno Retailleau de « certains dysfonctionnements concernant la gestion des aires mises à disposition par les collectivités, en raison d’une installation parfois permanente des Gens du voyage. »

Pour rappel, la gestion et les places réservées aux gens du voyage sont régies par un schéma départemental qui court jusqu’en 2026. Les représentants des différentes missions évangéliques qui traversent les Pyrénées-Orientales dans le cadre de leurs déplacements mettent en cause la non-conformité à ce plan de certaines collectivités pour s’installer en dehors des aires prévues ; occasionnant des dégâts qui se chiffrent parfois à plusieurs milliers d’euros.