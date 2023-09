Qui est Lauriane Josende ? Première sénatrice élue des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 25 septembre 2023 à 16:19

Ce 24 septembre 2023, les grands électeurs des Pyrénées-Orientales ont voté à 52,92% pour Lauriane Josende. Elle devient ainsi la première sénatrice élue du département. Mais qui est Lauriane Josende ? Quel est son parcours ? Quelles sont ses priorités pour le territoire ? Échange avec la nouvelle sénatrice des Pyrénées-Orientales.

Lauriane Josende, suppléante de François Calvet depuis 2017

En 2017, François Calvet se présentait pour un nouveau mandat au Palais du Luxembourg. Il avait choisi Lauriane Josende pour être sa suppléante. Aujourd’hui, l’animal politique qui a fait le choix de ne pas se représenter est ému à l’évocation de la femme politique qu’est devenue son ancienne suppléante.

«Lauriane a beaucoup de qualité, je l’ai accompagnée bien sûr, mais elle a surtout de grandes capacités de travail et une grande volonté. Lors de ses rencontres avec les élus des Pyrénées-Orientales, elle a su leur montrer qu’elle était capable de défendre leurs projets avec une grande force. À mon avis, c’est cette force qui a beaucoup joué pour son élection.»

De son côté, Lauriane Josende revendique son attachement à celui dont elle a été la suppléante. «Quand j’ai vu les résultats, j’ai fendu la foule pour aller l’embrasser, je peux dire que c’est François qui m’a mis le pied à l’étrier en politique.»

Acculée dans un coin du bureau de vote, entourée de journalistes, François Calvet s’est approché de Lauriane Josende téléphone en main. «Vas-y réponds, quelqu’un veut te féliciter.» À l’autre bout du fil, Bruno Retailleau, président de groupe des sénateurs Les Républicains.

Quel parcours et quelles priorités pour la sénatrice Lauriane Josende ?

Juriste en droit public, Lauriane Josende a exercé plus de sept ans en tant qu’avocate avant de revenir dans le département en 2014 ; d’abord en tant que directrice de l’association des maires des Pyrénées-Orientales, directrice de cabinet de Perpignan Méditerranée Métropole et enfin à la tête du Sydetom* de 2019 à 2022. Depuis 2014, elle est également conseillère déléguée à la municipale de Sainte-Marie-la-Mer.

Questionnée sur ses priorités, cette femme de droite répond. «Je veux m’impliquer pour la vie économique, l’emploi et le développement de ce département. Je pense qu’il y a un grand besoin de mettre tout le monde autour de la table ; des collectivités territoriales aux institutions en passant par l’ensemble des partenaires économiques et consulaires. Nous avons un besoin criant de développer les Pyrénées-Orientales qui souffrent de taux de chômage, de précarité et de pauvreté trop élevés. Je veux avant tout contribuer à améliorer les conditions sociales, mais aussi lutter pour que les générations futures aient la possibilité de vivre décemment sur notre territoire.»

Lauriane Josende, la première sénatrice élue dans les Pyrénées-Orientales

Lauriane Josende est la première femme sénatrice élue pour représenter les collectivités territoriales des Pyrénées-Orientales. Avant elle, Jacqueline Alduy et Hermeline Malherbe – respectivement sénatrices de 1982 à 1983 et 2014 et 2017 – l’avaient été suite au décès du sénateur élu.

«J’ai mené un combat difficile qui demandait beaucoup d’énergie et de détermination. C’est une grande satisfaction. Parfois notre département est qualité de rétrograde, d’arriéré ou au ralenti, et élire une femme pour le sénat est un signal fort de modernité envoyé au-delà de nos frontières.»

*Le Sydetom est le syndicat départemental de transport, de traitement et de valorisation des ordures ménagères et déchets assimilés à l’échelle du département 66.