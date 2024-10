Les pages Wikipédia des Angles et de Font-Romeu cartonnent sur internet

Selon l’étude réalisée par l’agence Nouvelles Marges, Les Angles et Font-Romeu, deux stations de sports d’hiver des Pyrénées-Orientales, se distinguent par leur forte visibilité numérique. Les deux communes attirent une importante audience sur leurs pages Wikipédia, un indicateur clé de leur attractivité. Cette activité classe les deux stations des Pyrénées dans le top 30 des villes les plus visibles de France.

41 clics par jour sur la page Wikipédia des Angles

Les Angles, avec ses 554 habitants, ont enregistré 30 221 consultations en deux ans, soit environ 55 visites par habitant, la classant 12e au niveau national parmi les petites villes les plus consultées. Ce chiffre met en lumière l’attrait touristique de la station, connue pour ses pistes de ski et ses activités en plein air. À noter que la moyenne de clics sur ce type de page est de 6,9 par jour.

La page Wikipédia de Font-Romeu reçoit 125 clics par jour

De son côté, Font-Romeu, qui compte 1 964 habitants, a généré 91 434 consultations sur la même période, soit 47 visites par habitant, se plaçant au 16e rang. Cette popularité s’explique notamment par sa renommée comme centre d’entraînement en altitude, en plus de ses atouts touristiques hivernaux.

Ces résultats soulignent l’importance du tourisme dans la notoriété numérique des deux villes. Elles bénéficient ainsi d’une exposition accrue sur le web, notamment lors de grands événements sportifs ou médiatiques, tels que le Tour de France, qui renforcent leur visibilité auprès des internautes.

Wikipédia ? Quèsaco ?

Wikipédia est une encyclopédie collaborative et multilingue créée en janvier 2001 par Jimmy Wales et Larry Sanger. La page Wikipédia de l’encyclopédie précise : « Il s’agit d’une œuvre libre, c’est-à-dire que chacun est libre de l’amender et de la rediffuser. Gérée en wiki dans le site web wikipedia.org grâce au logiciel MediaWiki, elle permet à tous les internautes d’écrire et de modifier des articles, ce qui lui vaut d’être qualifiée d’« encyclopédie participative ».

En quelques années, elle est devenue la plus importante encyclopédie disponible dans le monde et la plus consultée. » Le travail de millions de contributeurs a permis de créer des pages pour à peu près tout ce qui existe. Lieux, événements, personnalités, événements, entreprises, ou style musical, chaque sujet qui peut être l’objet de recherches sur internet possède sa propre page.