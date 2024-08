La prison de Perpignan ciblée par des tirs de mortiers d’artifice

Si les tirs de mortier d’artifice ne sont pas une première sur la prison de Perpignan, Frédéric Jenot, représentant régional Force ouvrière justice déplore cet incident et réclame la mise en place rapide de caméras autour de la prison. « Si un tel dispositif était déployé, les individus pourraient peut-être, dans certains cas, être identifiés.

L’agent en faction en haut du mirador ciblé par les tirs décrit les bruits, les étincelles, et les lumières paraissaient interminables. « Les mortiers explosaient à hauteur des fenêtres. Il ne manquait que les impacts, je croyais que l’on me tirait dessus, confie le surveillant. » Il parvient finalement à repérer le lieu de lancement des feux d’artifice, allumer le projecteur et éclairer les protagonistes. Les deux protoganistes ont immédiatement pris la fuite, précise FO.