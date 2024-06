L’exposition Nostre Mar des incendies des Pyrénées-Orientales vandalisée au cutter

Ce 19 juin, c’est avec consternation que les organisateurs ont constaté que les photos grand format des incendies des Pyrénées-Orientales et du travail des pompiers ont été découpées au cutter. Ce soir devait se tenir le vernissage de l’exposition intitulée « Incendies dans les Pyrénées-Orientales ». Ces images avaient pris place le long d’un chemin pour être accessibles à tous. Photo d’archives MIP.

Les photos d’ldhir Baha et Yacine Bouchaib, tous deux originaires de Perpignan, proposaient une exposition autour des feux de végétation majeurs de ces dernières années dans les Pyrénées-Orientales – avec un focus particulier sur la commune de Saint-André, victime d’un incendie virulent le 13 août 2023.

Le festival Nostre Mar qui avait prévu, ce mercredi 19 juin, une journée complète sur l’urgence climatique en Méditerranée a partagé sur Facebook sa colère et sa consternation à la découverte des images vandalisées. « L’installation des grandes photographies le long du chemin, pour que chaque citoyen ait ainsi un accès libre à la fois à l’information et à la culture, représente bien l’état d’esprit de notre festival. Consternés, nous avons découvert aujourd’hui qu’elles avaient été découpées au cutter. »

Selon l’organisation, aucun message ou inscription ne permet d’expliciter ce geste de « mépris » et de « haine de la culture ». Malgré cet acte incompréhensible, le festival ne s’avoue pas vaincu et veut continuer à « défendre un point de vue humaniste et un projet de culture pour tous dans une société qu’il est urgent d’apaiser. »