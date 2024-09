L’École municipale des Arts de Perpignan est-elle toujours d’actualité ?

Promise pour la rentrée 2023 , ajournée en 2024, l’École municipale des Arts de Perpignan devrait finalement changer de forme. Selon nos informations, la mairie prévoit de présenter le nouveau projet lors du conseil municipal de novembre 2024. Photo © Dan Cook / Unsplash.

Silence radio de la mairie de Perpignan pendant plusieurs mois

Depuis l’accession aux affaires de la ville, le projet d’une école d’enseignement d’arts pilotée par la municipalité est à l’étude. Un comité de pilotage (Copil), dont tous les membres sont bénévoles, a planché pour proposer une nouvelle structure. Et tenter de pallier l’absence d’enseignement des arts à Perpignan, depuis la fermeture de l’école des beaux-arts en 2014.

Mais patatras, après plusieurs réunions, et surtout plusieurs mois de silence radio, le projet ressort des cartons mais sous une nouvelle forme. Selon un membre du Copil, la mairie envisagerait désormais de faire appel à un prestataire extérieur, privé ou associatif. Les services de la mairie travaillent actuellement sur un appel d’offres. Le projet devrait être présenté en novembre au conseil municipal, nous confirme l’adjoint à la culture André Bonet. Contacté, ce dernier nous a renvoyés à cette date pour évoquer le sujet plus en détail.

Qui pourrait porter un enseignement des arts pour Perpignan à la rentrée 2025 ?

Avec une enveloppe de 700 000 à 1 million d’euros, une association ou une entreprise d’enseignement privé, type Acadomia, pourraient-ils porter ce projet ? Il faudra sélectionner un lieu, recruter des encadrants, mais surtout permettre au plus grand nombre d’accéder aux enseignements. Avec toutes les contraintes liées, entre autres, au quotient familial, l’appel d’offres pourrait ne pas s’avérer financièrement intéressant pour une entreprise privée, et peut-être trop lourd à porter pour une association, nous confirme ce membre du Copil. Ce dernier trouve d’ailleurs ce changement de cap un peu décevant après tout le travail fourni. Il anticipe déjà un appel d’offres peu attrayant et qui faute de candidat pourrait donner à la mairie un très bon prétexte pour mettre un point final au projet d’enseignement artistique à Perpignan.