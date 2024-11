Perpignan débaptise une avenue au nom de l’abbé Pierre

En septembre dernier, Louis Aliot a annoncé qu’il souhaitait débaptiser la rue de l’Abbé Pierre dans sa ville. Cette décision fait suite au déluge d’accusations d’agressions sexuelles visant le cofondateur d’Emmaüs. Pour rappel, 24 victimes se sont exprimées. Face à la gravité de ces accusations, un certain nombre de décisions ont été prises, notamment le changement de dénomination de la Fondation.

Celle-ci s’est exprimée il y a quelques semaines : « La Fondation Abbé Pierre réaffirme la criante nécessité de poursuivre son combat contre le mal-logement. Malgré son changement de dénomination à venir, ses missions restent indispensables. Plus que jamais, ses équipes restent mobilisées afin de lutter contre toutes les formes d’inégalités, d’exclusion et de soutenir les populations les plus précaires. »