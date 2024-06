Quand le journal Le Point étrille la politique du maire RN de Perpignan

Le journal de centre droit Le Point publie, ce dimanche 16 juin, une enquête sur les quatre ans de Louis Aliot , vice-président du Rassemblement national, à la tête de Perpignan. L’article au titre évocateur « Perpignan, ce navire amiral du RN en route pour le naufrage » compile des propos de plusieurs anciens proches de Louis Aliot et analyse les comptes de la ville.

« Depuis l’élection de Louis Aliot, tous les indicateurs sont au rouge. »

« Dans une ville dont la population stagne, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 160 millions en 2019 à 190,5 millions en 2024. Les charges de personnel explosent, de 93,5 millions il y a quatre ans à 107 millions d’euros cette année ! ». Alors que l’adjointe aux finances, Marie Bach, a claqué la porte de la mairie depuis presque un an, Louis Aliot assure, en plus de ses fonctions de maire, celles laissées vacantes par le départ de Marie Bach. Louis Aliot a tenté de répondre aux questions du journal sur la dérive budgétaire du poste RH. Des réponses, qui, après calculs, n’ont guère convaincu le journaliste particulièrement au fait des finances publiques. Selon ce denier, qui a également rencontré plusieurs anciens proches du maire, point de « grand méchant loup fasciste » à Perpignan, « bien au contraire, c’est le laxisme et la mansuétude salariale qui dominent. »

Le journaliste compile également les propos des lettres de démission de plusieurs élus de la majorité municipale, et liste la valse des responsables de la commune de plus de 100.000 habitants, devenue la vitrine du Rassemblement national pour ses ambitions nationales.