Perpignan, l’opposant Bruno Nougayrède saisit la justice après le rapport de la Cour des comptes

Après la publication du rapport de la Cour des comptes sur les audits de Perpignan , Bruno Nougayrède saisit le Procureur de la République sur la base de l’article 40.

Selon l’opposant à Louis Aliot, maire RN de Perpignan, les éléments révélés par la chambre régionale de la Cour des comptes pourraient constituer des infractions pénales. Le rapport de 39 pages de la Cour avait été âprement discuté lors du dernier conseil municipal, notamment certaines prestations de cabinets de conseil commandées depuis 2021. Les juges ont relevé plusieurs prestations intellectuelles réalisées sans réelle plus value pour la ville de Perpignan, ce que conteste Louis Aliot. Et notamment un audit sur le site de Ruscino qui aurait dû, selon la Cour, prendre la forme d’un contrat salarial plutôt qu’une prestation. Or, Bruno Nougayrède, soutenu par les membres du groupe d’opposition, considère que plusieurs de ces prestations intellectuelles peuvent faire l’objet de poursuites.

Le Procureur de la République va faire ouvrir une enquête

Si le Procureur n’a pour l’heure pas encore reçu le document, Jean-David Cavaillé nous confirme l’ouverture d’une enquête dès qu’il est saisi de ce type de dossier. Pour rappel, l’article 40 incarne un devoir de signalement d’une infraction. L’article dit : « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » À notre connaissance, c’est la première fois que l’opposant Bruno Nougayrède saisit le Procureur. De son côté, Louis Aliot a déjà utilisé cette procédure à plusieurs reprises depuis son élection à la mairie de Perpignan.