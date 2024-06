Quand la montagne sacrée des Catalans reprend de la hauteur

Ces 13 et 14 juin, les géomètres ont pris pioches et piolets pour grimper tout en haut du pic du Canigó . Une expédition pour mesurer la montagne sacrée des Catalans. Les dernières mesures datant de plus de 20 ans, la technique de modélisation en 3D a permis de définir la nouvelle altitude officielle à 2 784,70 mètres, soit 4 petits centimètres de plus qu’en 2004. Même si en réalité, cela est surtout dû à l’évolution des instruments de mesure plus qu’à une réelle croissance de la montagne.

Hermeline Malherbe, présidente du Conseil départemental, se félicitait de cette action. « Avec ma double casquette de Présidente du Département et du Canigó Grand Site, je suis ravie de tout le travail engagé à la fois autour du tourisme durable et du renouvellement de la labellisation. Bravo à toutes celles et ceux (habitants, associations, communes, Département) qui font vivre notre montagne emblématique ! »

Une opération réalisée par les géomètres français et l’Institut cartographique de Catalogne. Une altitude issue de la collecte de données durant plus de quatre heures via un receveur en liaison entre le point le plus stable de la montagne et un satellite. La comparaison avec les informations de 2004 a permis de révéler une mesure plus précise. L’Institut catalan indique que cette expédition a aussi permis de « faire les premiers pas dans la création d’un modèle numérique 3D du pic grâce au système LIDAR* terrestre. »

*Le système LIDAR (Light Detection and Ranging) est une technologie de télédétection qui utilise la lumière sous forme d’un laser pour mesurer des distances.