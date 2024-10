À Perpignan, la pièce des « Im-patients » raconte « La Traversée » du cancer

Ce 10 octobre 2024, Marie, Serge ou Myriam deviennent la troupe des « Im-patients ». Comme dans L’Iliade et l’Odyssée, ces dix comédiens amateurs racontent leur traversée du cancer. Si cette première représentation se jouera à guichets fermés au palais des congrès de Perpignan, d’autres dates sont à l’étude, précise le docteur Stephen Ellis. Le cancérologue est à l’origine de la création de la compagnie-association « La Tête et les Jambes ». Photo © Yann Arthus-Bertrand.

Quand une pièce nait dans un atelier d’art-thérapie

Dans le cadre de ses ateliers bénévoles au sein de l’association « La tête et les jambes », la thérapeute Anne Lagrange a proposé de pratiquer la médecine narrative, confie le docteur Stephen Ellis. « Elle a demandé aux patients de raconter l’épreuve qu’ils vivaient durant la prise en charge thérapeutique de leur cancer. Lors d’une réunion, Anne me fait part de la grande qualité des textes de ces dix patients. Et je lui propose de les mettre en scène pour en faire un projet théâtral. » L’objectif était de jouer la première lors d’Octobre rose 2024.

« Au départ, ces dix patients ont participé à un atelier d’écriture, ils ont désormais constitué une véritable troupe de comédiens. Anne Lagrange connaissait un metteur en scène, Éric Puche, qui nous a aidés à passer d’un récit écrit à une véritable pièce de théâtre pleine d’émotion et de légèreté », s’enthousiasme le docteur Stephen Ellis.

Mais point de « pathos » ou de comique superficiel. Selon le médecin, dans La Traversée, « les moments alternent entre drôlerie, légèreté et émotions intenses. »

La maladie comme « La Traversée » qui a magnifié les patients

Pour le cancérologue qui partage le ressenti des patients devenus comédiens, ce parcours de vie est vécu comme une traversée d’où le titre de la pièce. « Cela reprend un peu le voyage de l’Iliade et l’Odyssée d’Homère. Cette traversée a fait sortir les patients de leur quotidien, de la prise en charge thérapeutique et leur a ouvert un nouveau monde, de nouvelles contrées, des émotions, et des nouveaux sentiments. Et s’ils reviennent finalement à bon port, ils sont totalement transformés. Ces épreuves et la traversée les ont magnifiés », conclut avec émotion le docteur Stephen Ellis.

Une pièce « unique » en France

Si d’autres structures associatives accompagnent les malades du cancer, et notamment les cancers féminins, le docteur Stephen Ellis a souhaité créer un lieu qui accueille tous les malades sans distinction de genre. Désormais, 150 patients ont déjà adhéré au projet « La Tête et les Jambes ».

« À la fin des consultations, je voyais bien que nous manquions de temps pour traiter autre chose que la maladie. Maintenant, je leur propose d’aller dans cette association pour se ressourcer, pour être soutenus différemment. Ici, les personnes prennent un peu plus de temps, et cela complète efficacement la thérapie, » insiste l’oncologue. Une trentaine d’intervenants, tous bénévoles, donnent de leur temps pour des ateliers de sophrologie, d’art-thérapie, de cuisine ou de Qi Gong.

Si toutes les places ont été vendues pour la représentation perpignanaise, de nouvelles dates sont à l’étude. Et des villes comme Montpellier ou Rennes sont intéressées par cette initiative qui, selon le médecin, est une première en France.