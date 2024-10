Pyrénées-Orientales : la sensibilisation à l’autopalpation au cœur d’Octobre Rose

Comme chaque année, le mois d’octobre est consacré à la prévention et à la lutte contre le cancer du sein. Dans les Pyrénées-Orientales, plusieurs actions vont être menées pour inciter les femmes à se faire dépister. La ligue contre le cancer estime qu’en 2024, il y aura près de 62 000 nouveaux cas de cancer en France. Détectés à temps, neuf cancers du sein sur dix pourraient être guéris.

À l’occasion d’Octobre Rose, Justine Llense, co-référente du Réseau des kinésithérapeutes du sein (RKS) et Elisabeth Bouisset, sage femme et coordinatrice de l’association Onco Parcours, multiplient les actions dans les Pyrénées-Orientales.

Ces kinés sensibilisent le public aux différents symptômes précurseurs d’un cancer du sein

Justine et ses collègues kinésithérapeutes accompagnent dès leur sortie post-opératoire les femmes souffrant d’un cancer du sein. « Nous allons nous occuper de tout ce qui va être cicatrisation, drainage lymphatique, mobilité du bras et fibrose du sein… », énumère Justine, qui traite aussi les lymphocèles et lymphoedèmes. Le RKS propose aussi aux patientes des activités physiques adaptées afin d’éviter les risques de récidive. « Nous les dirigeons ensuite vers des associations spécifiques, des coiffeurs, des esthéticiennes. On essaye d’avoir un traitement très global », assure-t-elle.

Si les kinésithérapeutes ne font pas de dépistage, elles sensibilisent à l’autopalpation et aux différents symptômes précurseurs d’un cancer du sein. « La première chose à faire, c’est se regarder dans un miroir. Il y a des femmes qui auront des grosseurs, qui peuvent être des fibromes, des kystes bénins, mais l’important, c’est de voir l’évolution en termes de visuel et de palpation », assure Justine.

« Il faut bien regarder s’il y a un changement sur la forme, la couleur de la peau ou une asymétrie qui n’existait pas auparavant », souligne Élisabeth Bouisset, coordinatrice de l’association Onco Parcours, à Toulouges. « Le moment choisi est très important. Il faut que ce soit en dehors des périodes de règles pour les femmes non-ménopausées. » Il est essentiel de réaliser cet examen à date régulière, donc une fois par mois.

Banderole « Octobre rose » dans les rues de Colllioure en 2023.

Le Réseau des kinésithérapeutes du sein compte une vingtaine de professionnelles dans le département. Des femmes qui ont intégré ce réseau et qui travaillent en équipe durant tout le mois d’octobre pour sensibiliser le public. Trois stands d’auto-palpation seront organisés dans les pharmacies des Jardins de la basse et d’Auchan à Perpignan, et la pharmacie du Château à Salses . « Ce sont des pharmacies qui ont un pôle cancérologie et scénologie adapté. L’objectif de notre réseau c’est de permettre à nos patientes d’être en relation avec des professionnels spécialisés dans tous les domaines. »

Jeudi 17 octobre, à 15h30, le RKS organise une conférence à la clinique Saint-Pierre de Perpignan. L’occasion de parler du rôle des masseurs-kinésithérapeutes dans la prise en charge des femmes atteintes d’un cancer.

Sensibiliser le grand public à l’autopalpation et à la prévention

Autour des stands de prévention, la présence des hommes est également souhaitée. En effet, le cancer du sein chez les hommes est peu connu, mais il existe. « Un cancer sur 100 est un cancer masculin », prévient Justine. « On explique aussi aux compagnons des femmes l’importance de la palpation. Très souvent, ce sont eux les premiers détecteurs d’anomalies. »

La kinésithérapeute rappelle qu’il existe des applications comme Keep A Breast que les femmes peuvent installer sur leur téléphone et qui envoient des notifications tous les mois pour penser à réaliser l’autopalpation. L’application Know Your Lemons enseigne les 12 symptômes visibles du cancer du sein, qui doivent pousser à consulter un médecin rapidement. Comme des bosses, fossettes, lésions ou liquide inhabituel…

D’après Elisabeth, beaucoup de femmes ne réalisent pas leur mammographie de dépistage. « Nous avons un protocole de dépistage des femmes à partir de 50 ans et jusqu’à 75 ans. On les rappelle tous les deux ans pour faire une mammographie auprès de professionnels qui sont formés et habitués. « La moitié des femmes ne se rendent pas à ce dépistage dans le département », déplore-t-elle.

C’est le cas de Meryl, qui a reçu il y a deux ans une invitation à réaliser son examen de dépistage du cancer du sein, accompagné d’une liste de professionnels agréés. Seulement voilà, après trois appels, la cinquantenaire tombe toujours sur le standard téléphonique l’invitant à prendre directement rendez-vous sur le site du centre d’imagerie médicale. Découragée, Meryl n’a toujours pas réalisé son examen presque deux ans plus tard. La sage-femme rappelle que plus le cancer est pris en charge rapidement, moins les traitements seront lourds.

L’autopalpation, un intérêt non-négligeable dans le dépistage des cancers du sein

Elisabeth est coordinatrice de l’association Onco Parcours depuis septembre 2021. « Mon rôle est d’accueillir toutes les femmes concernées par un cancer féminin et qui ont besoin d’informations sur leur parcours de soins et sur leur parcours de vie. » L’association intervient dans différentes structures et travaille sur la prévention du cancer du sein. « Nous sommes présents dans des petites ou moyennes entreprises, à la banque, à la CPAM, dans différents endroits où on sait qu’il y a un rassemblement de femmes, auxquelles on propose une information sur le dépistage », nous explique-t-elle.

« Nous organisons des ateliers d’autopalpation, réalisés par des professionnels formés, cela peut avoir un intérêt non-négligeable sur le dépistage des cancers du sein », assure Elisabeth Bouisset. « Souvent, ce sont les femmes elles-mêmes qui découvrent leur cancer. Donc, le propos de ces ateliers, c’est vraiment d’expliquer comment cela fonctionne et à quel moment on doit le faire. » L’objectif n’étant pas de diagnostiquer un cancer, mais simplement de constater s’il y a des changements qui peuvent être soumis à un professionnel.

Les 240 adhérents que compte l’association Onco Parcours ont accès à une suite d’ateliers de prévention et d’informations. Chaque mois, un thème différent est traité dans le but d’améliorer le parcours de soins des patientes. Des sujets variés allant des traitements à l’hormonothérapie, en passant par les perturbateurs endocriniens… « Nous proposons également des ateliers d’activités physiques, de socio-esthétique et de bien-être », précise Elisabeth.

Dans le cadre d’Octobre Rose, l’association participe cette année au rallye Robes et Volant dont une partie de la billetterie leur sera reversée.

Le 2 octobre à 9h, stand auto-palpation à la Pharmacie des Jardins de la basse Perpignan.

Le 6 octobre à 9h, Rose canetoise – Stand à Canet-en-Roussillon

Le 17 octobre à 15h30, conférence à la clinique Saint-Pierre

Le 24 octobre à 18h, stand auto-palpation à la pharmacie du Château Salses

Le 26 octobre à 9h, stand auto-palpation à la pharmacie Auchan de Perpignan