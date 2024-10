Samedi 5 octobre 2024, un festival organisé en soutien à Germà battra son plein à l’ermitage Saint-Ferréol de Céret. L’association localisée dans le quartier du Bas-Vernet à Perpignan accueille les exilés venus des quatre coins du globe. Depuis 2021, ses bénévoles leur apportent un soutien à tous les niveaux. Entre réponses juridiques, création de lien social ou solidarité directe. Timéa, présidente de l’association, nous dévoile le programme des festivités.

Les deux associations organisatrices, le Château et les Artistes solidaires, reverseront tous les bénéfices de la soirée à Germà. « L‘idée du festival, c’est à la fois de sensibiliser le public et de passer une soirée festive. Chaque personne souhaitant prendre part à l’évènement devra adhérer à l’association, avec une participation libre ».

Une conférence sur l’exil dans les Pyrénées-Orientales

Le festival débutera par une mini-conférence de deux heures pour acquérir un recul historique, juridique et institutionnel en lien avec les problématiques migratoires. « Le travail de notre association est purement lié au dispositif de droit des étrangers », rappelle Timéa. « De plus, il y a eu beaucoup de réformes récentes sur le plan du droit des étrangers. » L’association fera aussi le lien avec la montée de l’extrême droite, « et ce que cela génère par rapport au public que l’on accompagne. »

Cette conférence sera animée par la présidente de l’association Germà. Une avocate devrait également intervenir pour aborder les points plus juridiques. « Un historien reviendra davantage sur des problématiques qui nous touchent beaucoup, mais que l’on maîtrise moins, à savoir la montée de l’extrême droite », explique Timéa.

Plusieurs concerts au programme des festivités

La deuxième partie du festival sera un temps plus musical ! « Beaucoup de groupes se sont mobilisés au bénéfice de l’association Germà », s’enthousiasme Timéa. Au programme, une multitude de styles pour tous les goûts : ska, dub, rock, punk et blues. Parmi les artistes qui se produiront ce soir-là, on compte le groupe Punk Soul Brothers. De minuit à deux heures, des DJ concluront la soirée, notamment avec la présence de Nadia Saadi. « Pour nous, ça a tout son sens de pouvoir s’éclater sur la musique d’une femme iranienne. Ça veut dire quelque chose. »

Question restauration, des stands de boissons et de falafels seront mis à disposition des participants. « Les softs sont au prix fixe de deux euros, les bières (25cl) à trois euros. Pour tout le reste, que ce soit la nourriture ou l’entrée, le tarif est libre. On espère que les festivaliers joueront le jeu. » Pour information, les visiteurs auront la possibilité de dormir sur place. Au total, entre 150 et 200 personnes sont attendues.